Ah çocuklar ah!

GEÇEN hafta 14 yaşındaki bir kız çocuğu tren vagonunda 7 kişinin tecavüzüne uğradı.

Bu kız çocuğu 7 yıldır Kayseri'deki Sevgi Evleri'nde kalıyor.

Sanıklar tutuklandı.

Tutuklananları serbest bırakmak o kadar kolay ki!

Kardeşlerine cinsel istismarda bulunan abi bile sokaklarda fink atıyor.

Eğer bu meslekte çocukların hakkını bile savunamayacak kadar acizsek bizleri de çöplüğe atsınlar.

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Unutmak bir çocuğun masalıdır, unutamamak çocukluk yarası.

Bu ülkede onlara gözlerini yummuş mavi.

Bu çocukları koruyamıyorsak, bu çocukların haklarını savunamıyorsak bilin ki bizlerin yürekleri de katran karası.

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Her gün bu haberleri duyuyor ve okuyoruz.

Sistem ikoncanlara kocaman başlıklar döşüyorsa bizler de soruyoruz.

"Santimetre kareye kaç çocuk ölüsü düşüyor?" H H H

Ataerkil yasaların hüküm sürdüğü bir ülkede cinsel istismarın önü nasıl kesilir!

Böyle erkeklikten akan kir hukukun olmadığı yerde biriktikçe birikir.

Söylesinler duyalım!

Böyle adamları ömür boyu hapse tıkmak için daha neler gerekir?

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Saklanan doğrular gizlenemez yanlışlar doğurur!

O çocukların gözlerinden akan yaşların bile sesi duyulmuyorsa feryatları nasıl duyulur?

İyiliğin ruhunda kötülük yoktur, kötüleri korumak hiç yoktur.

"O çocuklar hukukun kanayan yüzüdür" desek kimin umurunda olur?

Yapılanlar Allah katında da suçtur insanlık katında da!

İnsanların alın yazısını silip yerine başka şeyler yazmak kimin haddine?

Vicdanlar nasıl suskun kalabilir bu kansızlıklara!

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Erkekliğin adı değişti.

Genç kızlara tecavüz edenler kardeşlerine cinsel istismar uygulayanlar delikanlı!

Hayat eninde sonunda başa dönecek.

Bilinmelidir ki yaşayan ölülerin de seferden döneceği günler olacak.

Eskisinden daha canlı!

TANER DEMİRALP

Taner Demiralp müziğe yıllarını vermiş gerçek bir emekçi.

Anadolu Ateşi ilk kurulduğunda müziklerin imzası ona ait.

Birçok sanatçının seslendirdiği ün şarkılar da onun eseri.

Taner Demiralp aranjör, besteci ve yorumcu kimliğiyle youtube kanalına bir şarkı yükledi.

Şarkının adı "Kıymık." Güzel bir aşk şarkısında yıllanmış bir dostumun emeklerini işaret ediyorum.

Güzel yüreğine ve yeteneğine mahsuben.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kuş satın al özgür bırak.

Havuzdaki çocuğundan gözünü ayırma.

Bir şarkıya yakalan.

Yaya geçidini kullan.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık belki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN