İlk ve son!

ELMAYI ilk ısıranın aklından neler geçtiğini az çok biliyoruz da ayvayı ilk yiyen başına neler geleceğini biliyor muydu?

Armudun iyisini yiyendeki gerçeği ilk fark eden kimdi?

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Aslanın ağzından lokmayı alan adam o lokmayı kaç kere çiğneyebildi?

Aslan o sırada ne yapıyordu?

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Müslüman mahallesinde salyangoz satma cesaretini gösteren ilk tüccarı arıyorum.

Gökten üç elma düştü masalını kim uydurdu, o elmaların bir tanesini bile gören var mı?

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Şeytan kulağına kurşun döken ilk insanla şeytanın bacağını kıran ilk insan birbirini tanır mıydı?

Pişmiş kelle gibi sırıtmak benzetmesinde pişirdiği kelledeki gülüşü ilk keşfeden kimdi?

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"Adam gibi konuş" repliğini ilk kim kullandı?

O zamanlar adamlığın anlamı çok mu değerliydi?

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Temcit pilavına ilk kaşığı kim sapladı?

Kaşığı pilavda mı bıraktı yoksa pilavdan dönüp kaşığı mı kırdı?

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Askere yazılan mektuplara "görülmüştür" damgasını vuran ilk insanı arıyorum.

Mektuplardan bile bu kadar korkacak ne vardı?

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Dizlerinin bağının çözüldüğünü fark eden ilk insan kimdi ve nasıl bağladı?

Peşinden geliyor diye gölgesine kurşun yağdıran ilk insanı arıyorum.

Google'da bulamadım!

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İpin bir ucunu ağrıyan dişine diğer ucunu kapıya bağlayıp kapıyı iterken dişini çekmeyi akıl eden o mucit kimdi?

Başka neleri keşfetti?

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Davulun sesinin uzaktan hoş geldiğini düşünen ilk insan kimdi, paranın çıkardığı sesle uzaktan yakından ilgisi var mıydı?

İçtiğimiz çaya "tavşan kanı" demenin özellik olduğunu düşünen kan meraklısı ilk insanı arıyorum.

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Her şeyin bir ilki varsa sonu da vardır.

Hayatta kalacak son insanı merak ediyorum.

Dilindeki son feryadı!

VARSA EĞER!

Harcanan çocuklar ve kadınlar için suskun kalmak geleceği yok saymaktır.

O yüzden haksız hukuka karşı durun haykıracak sesiniz varsa eğer.

Gökte kendinize ait yıldızı aramak yorar insanı, yorulun her şeye değer.

Yürümek isteyenler için dağda bile yol açılır.

Yürümek hevesiniz varsa eğer.

MUTLULUK TAKVİMİ

Akşamın sessizliğini dinle.

Eski resimlerine bak.

Çocukları öğle uykusuna yatır.

Pozitif düşün.

Geniş boyunlu tişört giyin.

Biri yüklenmeli

Bu günahları

Helalimdir bana bırak

Ayrılığın bana

Tanıdığı son hak

Seni unutmak

İnsan giderken bile

Büyük olmalı

Nerde saklanır

Gözlerde tüten

Aşk kalbinden vurulur

Sırtından değil

Nasıl aklanır aşkı kirleten

İkiniz bir oldunuz

Beni sırtımdan vurdunuz

İstanbul ve sen

Bekle daha söylemedik

Son sözümüzü

Yüreğim ve ben

HAKKI YALÇIN