Hayvan dili!

AVLANAN hayvan görüntülerini izlediğim zaman içim gidiyor.

Adına avcı denen vahşetin temsilcileri ellerinde silahlarla suya inen geyiği vurmayı bile spor diye yutturuyorlar.

Hayır! Avcılık spor değil katliamdır!

Hain bir tüccarlıktır.

Yüzde yüz kalleşliktir!

*****

Tabiatın koruması altındaki hayvanları ellerinde dürbünlü tüfekler, altlarında pahalı ciplerle katledenler o hayvanların dişlerini boynuzlarını satıyorlar.

Aslında kendi ruhlarını satıyorlar, canlıları katletmenin ticaretinde!

İzlediğim belgeselden soysuz bir savunma metni: "zenginler vurursa aslanlar yaşar!" Neymiş, o bölgelerdeki avcılardan gelen para hayvan neslinin ayakta kalmasını sağlıyormuş.

Zengin hukuku böyle bir şey işte!

Her soysuzluğun kılıfı var!

*****

Elindeki dürbünlü tüfekle avladığı aslanın başında timsah gözyaşları döken "insan denen" soytarıyı ekranda izledim.

Ardından da söylediği sözleri kenara yazdım.

"Kimse onları öldürme hakkımı elimden alamaz!" Kansızlık sertifikasına imzalar böyle atılıyor!

*****

Neresinden bakarsanız bakın bunlar insan denen en vahşi canlının öldürme tutkusunun eseridir.

Erkekçe bir mücadele değil, kalleşçe tuzaklarla hayvan avlamanın ve o hayvanın ölüsüyle fotoğraf çektirip kendini "üstün insan" görmenin bir açıklaması varsa; avcılık; alçaklık kompleksidir.

Can ticaretinin diğer adı.

Kana duyulan ihtiras!

*****

O avcılar madem bu kadar yürekliler madem insanoğlu hayvandan üstün!

O halde bıraksınlar silahlarını, ciplerinden insinler ve hep birlikte ava çıksınlar bakalım.

Orman kimin evi?

Kim kimin avı?

O silahsız erkekliği de bir görelim bakalım.

Eşit şartlardaki mücadelede kim kimi parçalıyor!

Kim kimin dişlerini döküyor!

*****

Bakmayın silahlara teknolojiye.

Bu dünyanın final sahnesi insanların istediği gibi olmayacaktır.

Silahlardan bile tehlikeli olan "insan dili" konuşmayı özellik zannederken, hayvanları katletmeyi de spor diye yutturuyor.

Hayvanlar her şeyi biliyor o yüzden suskunlar!

İnsan denen; dünyanın en vahşi canlısından kendilerini koruyamadıkları için değil!

Günü gelince konuşacaklarını bildikleri için susuyorlar.

TERLİK PABUÇ!

Çocukken uç uç böcekleri için söylediğimiz bir tekerleme vardı.

"Annen sana terlik pabuç alacak!" Sefaletin sokaklarında yatan çocuklar gözlerimizin içine bakıyor.

"Sen alsana!"

Not: Duyup da almayan görüp de gözlerini kapayan utansın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Güneş batarken fotoğraf çek.

Kablolu hayattan uzak dur.

Sokaktaki yaşlı kadından mendil al.

Kendine sorular sor.

Bir kader fırtınası

Aramızdaki savaş

En deli anıları

Siliyor yavaş yavaş

Kendini ele verir

Kalbi kırık sevdalar

Sönmeye çeyrek kala

Yıldızlar böyle parlar

Aşk da yenilir

Zamana karşı

Kal diyemem ki sana

Hadi git

Bazen alışmak

Kıymaktır aşka

Alıştık ve kaybettik

Hakkı YALÇIN