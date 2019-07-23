Kitap çocukları
Ellerinde bir avuç kitap.
"Kitap satıyoruz almak ister misiniz?" dediler.
Aklıma yaz tatilinde su sattığım yıllar geldi.
Elime geçen her kuruşla kitap aldığım yıllar.
"Alırım" dedim, kitaplara baktım, içlerinde boyama kitabı bile var.
"Olsun" dedim, "kitaplar benim çocukluk aşkım." Bana sattıkları kitaplardan kazandıkları parayla dondurma aldılar, pek hoşuma gitti.
Çocukluk hayatın imecesidir.
Her şey en adil biçimde çocuklukta paylaşılır.
*****
O çocuklara daha bir dikkatli baktım.
Özgür olmaları, iyi eğitim almaları her şeyden önemlisi güzel bir memlekette güzel yaşaması gereken çocuklar.
Büyürken kendilerini en iyi biçimde ifade etmelerine rehberlik edeceğimiz çocuklar.
Yaptıkları hataları kırdıkları potları en kolay bağışlayacağımız çocuklar.
Çocukların olmadığı yerde hiçbir şey yoktur! Gelecek bile!
*****
Teknolojik dünyanın oyuncağı olan bu çocukların, nostaljik gerçeklerin farkında olmadığını görüyorum.
O çocukların bulundukları mahallenin dışına çıkamayacak kadar büyüklerden korktuğunu söylemeye zaten gerek yok.
O çocukların babalarının yaşadığı çocukluk yıllarındaki masumiyet şimdiki zamanda mevcut değil çünkü!
*****
Her gün cinsel istismar haberleri okuyoruz. Hayatın çocuklara karşı kulaklarının tıkalı olması gücümüze gidiyor.
Yasaların daha etkili olmasını bekliyoruz. Çünkü bizlerin gençliği devlet babadan sakladığımız kitapları yakmakla geçti.
Binlerce insanın ömrü yakıldı.
Birçokları sadece okudukları kitaplar için işkence gördü hapislerde yattı. Hangi hukuk o insanların yakılan ömrünün hesabını sorabildi?
Bugün bile çocukları istismar edenler ellerini ovuşturuyor.
*****
"Çocukların üç tane kitabını satın aldın diye, onların hayatlarına yürüyen merdiven mi döşeyeceksin?" diye seslendi içimdeki çocuk.
İçimde özlediğim ve izlediğim bir yol var. O yola her zaman taş koydular. O taşları şimdiki çocukların başına atmasınlar diyorum.
Hayatı anlamlı kılan çocuklardır, o çocukları okuyalım istiyorum.
Sattıkları kitaplar gibi.
SUSUZLUK!
Ülkemizde suyun azalma tehlikesi mevcut.
Suyun en büyük silah, susuzluğun en dramatik gerçek olabileceği bir dünya düzeni bekliyor çocuklarımızı.
Bilimle uğraşmak bize göre değil ya, "bize bir şey olmaz!" Olmaz denilen her şey oluyor.
Ve bizler hala nefret siyasetiyle haşır neşiriz!
Teknolojik dünyada!
Mutluluk Takvimi
Vapurla yolculuk et.
Yoluna çıkan birine iyilik yap.
Çocuklara göz kulak ol.
Eski şarkıları dinle.
Ne çok şey kattın
ömrüme
Hiçbir şey seninle
Bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı
Senden öğrendim
Senin gibi gidenler
Unutulmuyor
Bir sevda ancak seninle
Sevda olurdu
Seni tanımak bile
Benim için gururdu
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Aşık oldum giderken
HAKKI YALÇIN
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