15 Temmuz

BIR milletin yiğitlik destanının adıdır 15 Temmuz.

Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir nefsi müdafaanın tarihi.

İhanetin puştlarına karşı göğsündeki atları koşturan milyonlarca yürek.

Tanklara karşı bedenini siper eden cesaretin asaleti.

Darbeye karşı ülkemizin geleceğini omuzlayan onurlu duruş.

Tarihten asla silinmeyecek bir "okunuştur" 15 Temmuz.

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Memleket sevdasını ölümsüz kılanların gözünü kırpmadan can vermesinin adıdır 15 Temmuz.

Darbelerden illallah diyen neslin çocukları olarak mahalledeki komşusuna cesaretiyle ilham vermek.

Ara sokaklardan meydana çıkmak.

Sokaklara taşmak en uzaktaki insanla bile kalbiyle konuşmak.

Yerden fışkırır gibi omuzlarda taşımak al bayrakları.

Sevdasını göndere asmak.

FETÖ denen alçak örgüte karşı gökyüzüne ayak basmaktır 15 Temmuz.

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Ülkenin her yanında sinsi bir iletişim kuran alçakların şerefsiz 1 dolarlarının şifresini kırmaktır 15 Temmuz.

İhanete karşı halkın yemin ordusu.

Gözlerini kan bürümüş hain pusuya karşı taşı yaran su.

Haritası asla bozulmayacak diye ant içilen memleketimin karanfil kokusu.

Uçaklardan yağdırılan bombaymış dürbünlü silahmış neyin korkusu?

Sadece bu topraklardaki alçaklara değil, hainleri himayesine alanların cümlesine karşı bütün dünyaya suç duyurusudur 15 Temmuz!

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Ülkemizi başka bir Türkiye gerçeğine uyandırmak isteyen şeytanlığın rahmine kazık çakmaktır 15 Temmuz.

Ruhundaki kutsal emaneti Pentagon patentli ambalajlara teslim etmeyen dava yolculuğu.

Bu topraklarda efsane çağının bitmediğini gösteren kahramanlık alayı.

Amerika'yı kendine yurt edinen hainler kadar, ülkemizdeki uzantılarının da ne kadar kalleş ve acımasız olduğunu gösteren bir arenadır 15 Temmuz.

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12 EYL 80 plakalı tanklarla ömürleri harcanan babaların çocuklarının "yeter artık!" haykırışlarının yankılandığı gecenin adıdır 15 Temmuz.

Haksızlıklara suskun kalmanın ödeteceği bedeli öğrenen insanların imecesi.

"Bizi darbelerle sınamayın" diyen insanların cesareti kadar, demokrasi özleminin ta kendisi.

Yürek savaşçılarının demokrasinin teminatı olduğunun da belgesidir 15 Temmuz.

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O gecenin bir cesaret sembolü vardır; Tayyip Erdoğan.

Geçmişteki bütün darbelerde "italik" duran ve hatta şapkasını alıp kaçanlara inat dimdik duran, gözlerinde bile korkunun yeri olmayan adam.

Bu ülkenin tarihine Tayyip Erdoğan'ın adının altın harflerle yazıldığı gecenin adıdır 15 Temmuz.

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Hayatın kanıtıdır ölüm.

Bu uğurda canlarını ülkelerine armağan eden isimlerini ölümsüzleştiren şehitlere selam olsun.

Onların madalyası cennet.

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Son şiir de bizden olsun.

Selam söylesinler ölüme Baş eğmedik hain zulme Meşaledir yüreğimiz Tutuşturduk elimize H H H

Gözümüz gibi bakarken memleketimize, sıkıysa bir daha denesinler!

Efsanevi bir direnişin ve geceyi yakan karanfilin ismi.

"Şerefsiz planlara adak değiliz" diyen insanların gözünü budaktan sakınmadığının resmidir 15 Temmuz.

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Bu resmin mahşere kadar canlı kalacağından kimsenin şüphesi olmasın.