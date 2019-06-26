Geri dönüşüm
Neyimiz varsa ikiye bölünmüş, insanlar gibi.
Kardeşlik tutkumuz derin bir yalnızlığa dönüşüyor.
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Sosyal medyada hedefe kilitlenmiş cümleler yerine ulaşıyor, küfür kıyamet mesajlar.
İftiralar, fotomontajlar teknolojinin gurur abidesi.
İnsanlık her mevsim biraz daha ayağa düşüyor.
Hayatın sütüydü merhamet, bitti.
İnsan denen canlılar klavyenin karşısında acımasız bir katile dönüşüyor.
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Çocukluğumuzun filmlerindeki masumiyetin yerine şiddetin bütün halleri kazınıyor çocuk beyinlere!
Televizyonlar dizilere ara verdi ama yeni sezonda çocukların aklını oynatacaklar başrolde!
O yüzden bu meselenin derdi hepimize düşüyor.
Nostaljik mektuplarımız geri dönüyor, teknoloji celladına bırakıyor adresini.
Çocuklarımız için döşenen yollar, çıkmaz sokaklarda üzeri renklerle süslenmiş bir uçuruma dönüşüyor
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Ritmini bozdular mertliğin.
Sevdanın anayurdunda yıldızların simyası bitti kafalarda tilkiler dolaşıyor artık. Sınırlarımızın ötesi yetmezmiş gibi, birçokları iki yakası bir araya gelmeyen bir ülke hayaliyle yaşıyor.
Haritamızda gözleri olanlar var gözleri çıksın.
Berbat bir filmin senaristleri ellerini ovuştururken bizler bilinen denklemleri bile çözemiyoruz.
Dost bildiklerimiz bile tehlikeli bir oyunun provasında tehlikeli piyonlara dönüşüyor!
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Yazdığımız mektuplar okunmadan geri geliyor diye, "üstümüze gelmesin yargıçlar, bizler artık birbirimizi sevemeyiz" diye notlar mı döşeyeceğiz teknolojik mezbahalara?
Kalbimizin kapısına "bizim gibi düşünmeyenler giremez" diye mi yazacağız?
Aynı toprağın çocukları olduğunu unutmayanlar korku ikliminde yaz gününde bile üşüyor.
Ne acıdır ki ecel teri alın terini solladı. Toplum gittikçe daha mutsuz ve umutsuz insanlara dönüşüyor.
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Gerçeklere dönüp bakmadıkça, bizim payımıza uçsuz bucaksız bir yol düşüyor.
Kötülükler kendini sıfırlamadıkça, Ve huyunu suyunu değiştirmedikçe zalimlik.
Elimizdeki bütün güzellikler bir çöp yığınına dönüşüyor.
ÇOCUKLUK
Çocukluk hayatın imecesidir.
Mahalle kültüründe her şey en adil biçimde çocuklukta paylaşılır.
Her büyümüş insanın çocukluğunda diğer çocuklara borcu kalmıştır.
O yüzden çocukluğunuza geri dönmek istiyorsanız, eski arkadaşlarınızın çocukluğundan izin almanız gerekir, yaşıyorsa eğer!
İçindeki çocuğu canlı tutan birilerini görmek öyle kolay değil çünkü!
Mutluluk Takvimi
Yürüyen merdivende önündekini geçme.
Çiğnediğin sakızı yere atma.
İlginç bir omlet yap.
Eski resimleri karıştır.
Bu ayrılık kim bilir
Bizden neler alacak
Bu yangın gecelere
Alışana kadar
Anılar her fırsatta
Kapımızı çalacak
Yeni bir hayata
Karışana kadar
Yarım kalan aşkların
Hikayesi çok derin
Suç ortağı olduk biz
Verdiğimiz sözlerin
Bu aşkın adı yaralı
Dilim hala dualı
Bir daha ne zaman
Karşılaşır
İki kadersiz sevdalı
Hakkı YALÇIN
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