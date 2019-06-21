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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 21 Haziran 2019, Cuma

Deli olmak!

HAYAT hep bir şey fısıldar insanlara. "Aklını kullan!" Akıl vicdanla birlikte yola çıkarsa bir anlamı vardır.
Vicdansız aklın kullanım alanı parayı bulmaktır.
Kendinden güçsüze dişini geçirmek! Üstelik akıllarını başkalarına kabul ettirmek.
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Onlar her yolu bilir.
İyi arabalara binerler güzel evlerde otururlar.
Pahalı fiyat etiketleri için sosyal medyada teşhir salonları açarlar.
Ne zaman kendilerini ele verseler yoğun bir sis içinde kaybolurlar.
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Oysa aklını en iyi şekilde deliler kullanır.
Hiçbir zaman şemsiyeleri olmamıştır.
Yağmura dışarıdan bakarlar, insanlara içeriden.
"Ruhumu değiştirmek tıbben mümkün değildir" diye bas bas bağırırlar.
Çünkü her düşündüğünü yapabilmek cesaret ister.
Delilik, akıl ve cesaret arasındaki köprüde halay çekmektir.
Tek başına halay çekmek hiçbir akıllının harcı değildir.
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Herkesin yüreğinde ince bir kafes vardır.
Deliler özgürlüğün simgesi olarak kuş gibi uçup giderler.
O yüzden onları kafeslemek mümkün değildir.
Deliler çok kitap okumuşlardır, cümlelerin içindeki gizli özneleri akıllı insanlardan daha kolay bulurlar.
Kozmik bir ışık vardır gözlerinde.
Karanlıklara en çok onlar itiraz eder.
O yüzden oyuna gelmezler!
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Deliler gerçek dosttur kimseyi sırtından vurmazlar.
Onlarda sınıf ayrımı yoktur.
Şimdiki zamana odaklanmış halleriyle aslında özgürlüğün keyfini çıkarırlar.
Onlara her açıdan bakabilirsiniz her taraflarından aynı görünürler.
Ruhsal iklim kuşağında yaşarlar, üşümezler, terlemezler.
Onların en değerli güçleri yalnızlık ve karşılıksız sevgidir.
*****
Deliler yürüyen merdivenlere binmez asansör kullanmaz.
Gökyüzüne dayanan merdivenleri vardır her basamağı sayarlar.
Korku nedir bilmezler her şeyleri şeffaftır.
Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkaramazsa akıllılarla deliler arasındaki gizemli farkı anlatmaya gerek yoktur.
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Deliler içinde aşk olan her şeyde vardır. Onları deli eden de insanların birbirine olan nefretidir zaten.

TOPUKLU AYAKKABI!
Filistinli, Iraklı çocukların katili Bush'a atılan ayakkabı Ortadoğu'da bir kahraman yaratmıştı.
Bizim ülkemizde tecavüze yeltenen çakala atılan "terlik" suç aleti sayıldı.
Kadınlar terlikten vazgeçip topuklu ayakkabılarını o tecavüzcü çakallara fırlatsalar hapse girer mi acaba?
Çok merak ediyorum!

Mutluluk Takvimi
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Çocuğunun adına ağaç dik.
Bisiklete bin.
Tavla oyna.
Pratik yemekler üret.

Kendimi bildim bileli
Şefkat oldun sen bana
Yorgun gecelerimde
Nöbet oldun sen bana
Bir nefes almak için
Hep sebep oldun bana
Gördüğüm günden beri
Müebbet oldum sana

Alnımın teri
Gözümün feri
Ne yeminler ettim
Aşkım üstüne
Kimse senin kadar
Sevmedi beni
Günahın vebalin
Başım üstüne
Hakkı YALÇIN
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