TACİZ eden erkeğe tacize uğrayan kadın tarafından atılan terlik suç aleti sayılır da tacizci çakal korunmaya alınır ya...
İnsanlara darağacı kurulan "ip" bile konu erkek olduğunda masum sayılır.
Kadınları ipe çekmek için gerekli bütün silahlara sahip olan erkekler o ipi boğaza dolar sandalyeye de tekmeyi basar.
"Tek tip erkek yasalarının" hüküm sürdüğü bir ülkede tekmeyi atan değil tekmeyi yiyen sandalye suçlu sayılır.
Oysa aynı ip kadınların elinde ilikle düğmeyi birleştirir de hükümsüz sayılır!
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Sahibi ölünce giydiği terlikler kapının önüne konur.
Ters dönmüş terlikleri düzeltilince ölümlerin bile ertelendiğine inanılır.
"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak" diyen çocukların dilindeki terlikle, hukukun silah saydığı terlik arasındaki kardeşliği tacize uğrayan kadınlar mı bozdu yani?
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Çocuk parklarında minicik canlara kilitlenen sırtlan gözler dolanıyor hala!
İnsan olanın midesi bulanıyor bunları gördükçe.
Ama öylesine çoklar ki!
Onların parklarda alıp verdikleri nefes bile çocuklarımızı boğuyor.
Kitaplar yazılıyor 3 yaşındaki bebeleri cinsel obje olarak kullanan sırtlanların kalemleriyle.
Bu ahlaksızların kitapları basılıyor şerefsiz üretimine çanak tutmak için.
Eee bazıları kansız doğuyor!
"Bir terlik kadar" bile suç aleti sayılmıyor kurdukları cümleler!
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Bir ülkede erkekler için açılan masaj salonları kadın sığınma evlerinden çoksa, erkeklerin stresini masajla attığı huzurlu bir ülkede olduğunu mu varsaymak gerekir?
Yoksa bu kadar çok kadın cinayetinin işlendiği ülkede kadına verilmeyen değerin simgesi olarak görmek mi?
Buyurun cevap sizindir!
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Taciz edilen kadınların, kendilerini taciz eden erkeklere fırlattığı terlik silah olarak kabul edilip, kadınların kendilerini savunma hakkı ellerinden alındıysa.
O terlik hukuk tarihinin kravattan sonraki en büyük yenilgisidir.
SELİM SOYDAN
Bundan 36 yıl önceydi. Hülya Koçyiğit ve İbrahim Tatlıses'in konseri için Diyarbakır'a festivale gitmiştim.
Gece gazetecilere ve sanatçılara yemek verildi.
Hayatımda keçi etini ilk kez o gün yedim ve mideme iyi gelmedi.
Üç gün boyunca otelin odasından dışarı çıkamadım.
Diyarbakır'da her gün kapımı çalıp sağlığımı kontrol eden biri vardı;
Selim Soydan. Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri.
O Selim Soydan 1968 yılından beri Hülya Koçyiğit'le harika bir evlilik hayatına eşlik ediyor.
Yıllarca Türk Sineması'na yapımcı olarak büyük hizmetler sundu.
Ekranlarda futbol yorumculuğunun edepli yanını sergiledi.
Şimdi de Futbol Federasyonu'nda şeffaflığı ve tarafsız yönetici duruşunu sergileyeceğine zerre kadar şüphem yok. Güzel insanlar değişmezler.
Mutluluk Takvimi
Çocuklara tatilde kitap armağan et.
Kopardığından daha çok çiçek ek.
Müzikle uyu.
Birini ağlatana kadar güldür.
Seninle koklaşıyor ayrılık
Benimle yumruklaşıyor
Her akşam kendimi
Sokaklara vuruyorum
Bir köşe başında
Gitar çalıyor çocukluğum
Bahşiş şapkasının içinde
Harcanmaya hazır
Bozuk para gibi
Duruyorum
Beklemek geciktirmez
Yazılan kaderi
Canım ikiye ayrılmış
Her gün biraz daha
Savruluyorum
Hakkı YALÇIN
Terlik!
TACİZ eden erkeğe tacize uğrayan kadın tarafından atılan terlik suç aleti sayılır da tacizci çakal korunmaya alınır ya...
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