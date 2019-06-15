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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 15 Haziran 2019, Cumartesi

Babalar için

AŞKI seslendirirken babaların adı ikinci planda kalmıştır hep.
O yüzden ölümlerine yakın daha çok sevilir babalar.
Hele kızları tarafından.
*****
Gariptir ki, Babalar Günü harcamaları Anneler Günü'nü sollar.
Bir çeşit vicdani ödeşme belki.
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Hayatın terbiye ettiği babalarla.
Paranın terbiyesizleştirdiği babalar arasındaki fark.
Bugün elini öpeceğimiz babaların farkını gösterir.
*****
Çocukları azdırırken dünya, baba olmanın sorumluluğu kendi çocukluklarındaki kadar saf değildir şimdiki babaların.
O yüzden zamanın incittiği babaların bendeki yeri başkadır.
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Çocukluğumuz devlet babadan kitaplarımızı korumakla geçti.
Gençliğimiz devlet babanın katillerini korumasına isyan etmekle geçti.
Ömrümüzün sonbaharında bu devlet baba hala beklentilerimizi karşılamış değil.
O yüzden devlet baba da bizlerden bugün bir kutlama beklemiyor herhalde!
*****
Hayat başladığın beşiğe geri dönmekse, bu kadar kire bulaşma tutkusu nedir?
Mafya babası, namussuzluk babası olup da.
*****
Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren.
Çocuk tacizlerinde ve kadın şiddetinde ayağa kalkan.
İçi karardığında güneşe bakan.
Karanlık bir adam görse kibrit çakan!
Ben pire için yorgan yakan babaları sevdim.
*****
Ben kula kulluk etmeyen.
Allah'ın kendisine bahsettiği insani değerleri hiçbir şartta terk etmeyen.
Çocuklar adına mesaiye kalan.
Haksızlığı hukuksuzluğu kınayan.
Ruhunun asaletini yoksullukla sınayan.
İki kolunu açtıkları zaman sadece aile fertlerini değil bütün çocukları kucaklayan babaları sevdim.
*****
Bundan birkaç yıl önce sanat alemindeki ünlülerin katıldığı bir reklam kampanyasını hatırlıyorum.
"Baba olunca anladım!" Oysa baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.
*****
Ben kendisini bütün çocukların babası hisseden babaları sevdim.
Çocukları ve kadınları incitmeyen.
Onurlu babaları.

TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM
Amerika'yı hiç sevmedim.
O yüzden Amerika'ya karşı dik duranların bende yeri ayrıdır.
Hangi silahı alacağımıza bile karışan bir Amerika'ya karşı durmak doların yükselmesinden bin kere değerliyse.
Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya gösterdiği tavrı sonuna kadar destekliyorum.

Mutluluk Takvimi
Kendine kahve molası ver.
Karne alan çocuğu ödüllendir.
Denizi seyret.

Sende kaybolup bir daha
Hiç görünmemek vardı
Ne yazık ki aramızda
İnsafsız bir kader vardı

Canı yandı sevgimizin
Düşler başka gerçek başka
Kaybedeceğimizi bile bile
Dahil olduk biz bu aşka

Bir zaman treninin
Takıldık arkasına
İkimiz de yar olmadık
Kendimizden başkasına

Hakkı YALÇIN
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