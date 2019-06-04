Bayram meleği
Bayram yerleri bütün çocukları peşinden sürüklerdi.
Lunapark nereye biz oraya.
Güllü basma entarili kızların elinde rengarenk balonlar.
Erkeklerin fiyakası bir çift gıcır ayakkabı!
Evler ahşap, evler derme çatma taştan. Diller şeker.
Bütün çocukların harçlıkları hazırdı komşu evlerde.
Bir dantel inceliğinde avucumuza sıkıştırırlardı mendil içinde.
Hayatın rüzgarında bütün çocuklar kol kola.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Bütün yoksul çocukları bir kamyonete bindirir bir mağazaya götürürdü.
Hepsini baştan ayağa giydirir ve aldığı yere geri getirirdi.
Erdemli bir insan olmanın ceketini iliklerdi adam.
Yoksul mahallelere bayram, bayramdan önce gelirdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Karşılıksız iyiliklere tiryaki.
Kırık misket bakışlı çocukların dertlerini satın alırdı gönül zenginliğiyle.
Çocuklar bir masal diyarına giderdi sanki, birkaç günlüğüne de olsa.
İkindilerde domates ve ekmeği bölüşmek gibi.
Bayram, bayramdan önce gelirdi.
Çocukların çoraplarındaki delikler adamın peşinden giderdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Mahallenin ortasında su birikintisi çocuklar çamur içinde.
Çocuklar süt kokuyor ter içinde.
Her çocuğa eşit dağıtılırdı bayramlıklar kimliklerine bakılmaksızın!
Parayı helalinden kazanmış bir adam.
Elinde bir demet gökkuşağı.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Yüreği Karun gibi gözleri bayram yeri. Çocukların gönül köprüsünde ölmüş hayalleri canlandırırdı.
İçine kurt düşmezdi anaların, acıların bayramlık kısmı dinerdi.
Baldırı çıplak çocukların üzerinde bayramlıklar.
Sanki melekler yere inerdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
İnsanlığın soyundan bu ülkenin havasından suyundan.
*****
O adamlar hala var.
Onlar yoksul mahallelerde sessiz sedasız dolaşan bayram melekleri.
Sahaflardaki eskimiş aşk kitapları gibi.
TRAFİK GERÇEĞİ
Bayram tatiliyle birlikte trafikte giden canların haberleri gelmeye başladı.
Her yıl bayramlardaki trafik kazalarının dökümü yürek kanatıyor, geride gözü yaşlı insanlar bırakır.
Suçu trafikte aramayın, trafik insanlığın düşmanı değil.
İnsanın tek düşmanı vardır, kendisi!
Ne acıdır ki her bayram aynı sahneleri izlerken, uykusuz yola çıkanların, hız meraklılarının ve kuralları iplemeyenlerin geride bıraktığı hüzünlü resimler başkalarına ibret olmuyor. Her yıl olduğu gibi.
Mutluluk Takvimi
Bayramı hisset.
Büyüklerini ziyaret et.
Çocuklara harçlık ver.
Cebinde mendil bulundur.
Çocuk gibi bakar
Sevgiyle bana
Bir akşam sofrası
Senin gözlerin
Giyinir kuşanır
Gelirken bana
Bayram sabahıdır
Senin gözlerin
Yollara dökülen
Bir sevgi seli
Yanıp da tutuşan
Bir yangın yeri
Hep içinde saklar
Kelimeleri
Sisli bir akşamdır
Senin gözlerin
Hakkı YALÇIN
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