Çocuk ve güneş
Ve bunları yazanlar hakkında gerekenler yapılmıyorsa!
Çocuk tacizlerinin getirisiyle beslenen alçak yazarlık da ortada duruyor demektir.
Bu ülkede bazı hakimler kadın avukatların etek boyuna baktıkları kadar çocuk istismarcılarına baksalar bu ülke çocuklara cennet olurdu.
*****
Ömrünün yarısı çocuk olanlar çocukların yarasını bilir.
Yaşamak sırasını da verir onların mutluluğu için ömrünü de!
*****
Çocukları sevmek kendi çocukluğunu hatırlamaktır büyüklüğünü unutup.
Onları ellerinden tutup karşıya geçirmektir, çocuklara "karşı" içinden zerre kadar kötülük geçmiyorsa!
O büyükler kendi çocukluklarını sokaklarda bile güven içinde geçirmiştir.
Şimdi dişlerini çocuklara geçirmek için bekleyen sırtlanlardan o çocukları korumak için ayağa kalkmak zorunludur.
Çünkü büyüklerin göz hizasından kaçırdığı çocukların kaçırılma ihtimali de büyüktür, taciz edilme gerçeği de!
*****
Çocuklar teknolojiyi sever!
Ama onların sevgisine zehir enjekte edilirken durup düşünmek gerekir.
Çünkü teknolojinin en kolay avladığı canlıdır çocuklar.
Alıcılarınızın ayarıyla oynamıyorsanız çocuklarınızın hayatıyla oynuyorsunuz demektir.
*****
Bakmayın bütün çocukların doğarken eşit olduğu masalına!
Hayat kartlarını eşit dağıtmıyor doğarken bile.
O yüzden varlığı fark edilmeyen çocukların yokluğu da kimseleri ilgilendirmiyor.
Sokak hayvanları kadar bile!
*****
Çocuklar sadece cinsel istismarda harcanmıyor Televizyon dizilerinin ve kabadayıların çocuklara ilham perisi kesildiği bir dünyada, çocukların biletleri kesilmiştir.
Kendilerine kötülükle yön verenleri seyreden çocuklar aldıkları mesajları annelerine babalarına yollar çünkü!
"Geleceğime kurşun sıkıp geleceğim!"
*****
Güneş ve çocuk her sabah birbiriyle tokalaşan arkadaştır.
O çocukları sevgiyle büyüten ve koruyan büyüklerin cümlesi bu arkadaşlığı bilir.
Bilmeyenler karanlık gölgeleri bilir.
Çocukların başına ne gelirse o karanlıklardan gelir!
ŞAKA GİBİ!
Danıştay hakimi ve iki kızı "kendilerini cinlerle tehdit etmekle suçladıkları" adamdan şikayetçi oluyorsa.
Üstelik böyle bir adam tarafından 550 bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvuruyorsa.
Ve hukukun temsilcileri "cinli perili davalarla" bu kadar kolay dolandırılıyorsa.
Diyecek söz kalmıyor.
Mutluluk Takvimi
Kapı zili tak.
Dedikodu yapma.
Radyodan istek şarkı tut.
Yoksul çocukları bayram için giydir.
Çocukları koru.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Hepsi öksüz yetim gitti
Bağrım yandı içim gitti
Yüzümde hüzündür şimdi
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Hepsinde öksüz hırkası
Cümlemizin büyük yası
Toprak onların anası
Çocuklara ağlıyorum
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne var ne yok! 30 Mayıs 2019, Perşembe KABADAYI dizileri tatile çıktı, bir çocuğun hatta bir bebeğin istismara uğradığı anları şehvetle anlatan namussuz...
- Böyle kansızlığın ödülüdür ölüm! 29 Mayıs 2019, Çarşamba ÇOCUKLAR ki, şimdiki zamanda en çok talan edilen meleklerdir. Bir çocuğun kapısının önünde oynama hakkı mevcut...
- Sudan sebepler! 28 Mayıs 2019, Salı DÜNYANIN yüzde 80'i su. Ama oranlar değişti. Dünyanın yüzde 90'ı kir. Kir en kolay yürekte birikir! Üstelik...
- Armağan 24 Mayıs 2019, Cuma ASKERLİĞİMİ kısa dönem yaptım ama dönemin kısa olması bile ömürden giden zaman. Üstelik bulunduğun yerde sadece...
- Futbol ve çocuk! 23 Mayıs 2019, Perşembe HEM kabadayıyı hem çocuğu sevemezsiniz. Hem silahı hem çiçeği de sevemezsiniz! O yüzden bir tercih yapmak zorundasınız! Küfür...