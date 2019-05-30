Ne var ne yok!

KABADAYI dizileri tatile çıktı, bir çocuğun hatta bir bebeğin istismara uğradığı anları şehvetle anlatan namussuz kitap yazarlığı vitrine çıktı.

Çocuk istismarını öven çakallar dünyasında kitap toplatılsa ne yazar!

Böyle kitapların arkası sağlam! Geride daha ne soysuz yazarlar var!

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Denizde bir balığın ölüsü ne kadar ilgilendirirse denizi, çocukların ölüsü de o kadar ilgilendiriyorsa birilerini.

Kitapları basanların ve böylelerine suskun kalanların o yazarlardan ne farkı var!

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Eskiden ayıp olan şeyler artık ayıp değil.

Bu ülkede delikanlılık "attaya" gitti!

"Dönerse şerefsizim!" diyecek kadar!

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Görüyorum ki parasız yaşamaya alışamıyor insan ruhsuz yaşamaya alıştığı kadar Oysa bir gün o paranın sesini susturacaktır hayatın fısıldadığı sırlar.

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Başkalarının ömrünün iskemlesini tekmelemenin de bir hesabı olacak.

Celladın bile merhamete ihtiyacı var, işlediği cinayetler kadar!

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Önceki gün sokakta kedi yavrularını emziren anne bir köpek gördüm.

Soylu bir ruhu vardı.

Çocuk tacizleriyle beslenen çakalların dünyasında insanlarda kaybolanlar hayvanlarda hala var!

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Ne yaparsan yap kötülük yapma.

Bu kadar bencil ve bu kadar acımasız olmanın bedeli olacaksa.

Ölüm de var!

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Paranın hayatın öznesi olduğu düzende çocuklar hesaba katılmaz.

İyilik ve zarafet insanın kendi tasarrufundadır, elbette istediği gibi kullanır ama.

Kötülüğü palazlandırmak için mesleğini para için kullanmak insanlık suçudur. Hesabı büyüktür.

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Görüyorum ki medyada olsun sokakta olsun birçokları kendilerine şöhretli bir son arıyor, onurlu bir başlangıç yapmak yerine.

Bütün hikaye para! Kefenin cebinde bile hayal edilen para!

Oysa insanlığın paradan çok haysiyete ihtiyacı var.

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Ama o şerefsiz paranın yanında onurun ve haysiyetin zerre kadar değeri yok!



ÇOCUKLARA

Kusura bakmayın çocuklar.

Ahlaksızlık trenlerinde hız yapanlara kaptırdık hepinizi.

Sizleri taciz edenlere sizleri katledenlere gücümüz yetmedi.

Korkularınızın bile önüne geçemedik.

Güzel bir dünya bırakamadık sizlere.

Ne acıdır ki bizlerin yanlışlarının bedelini bile sizler ödeyeceksiniz.

O yüzden bizleri bağışlamayın çocuklar.



Mutluluk Takvimi

Çocuklara ağaç sevgisini öğret.

Bahis oyunlarından uzak dur.

Fotoğraf sergisini gez.

Vicdanına tutsak ol.



Birini tanıdım

Aşkı tanımayan

Bir masal kuşuna

Kanatlar taktı



Birini tanıdım

Yüreğini ısıttı nefesiyle

Sevdası kor gibi

Gözünden aktı



Birini tanıdım

İçindeki yangını

Söndürmek için

Kendini yaktı



Kalbi köy mezarlığı

Giderken anılarını

Bana bıraktı

Hakkı YALÇIN





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