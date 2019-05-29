Böyle kansızlığın ödülüdür ölüm!
Bir çocuğun kapısının önünde oynama hakkı mevcut değildir artık.
1.5 yaşında da olsa 5 yaşında da olsa!
O çocuklar bakir bir ormanda vahşi hayvanlardan korkmadıkları kadar büyüklerden korkuyorlarsa sebepsiz değildir.
Onlara insan vahşetini küçük yaşta öğretiyor hayat!
******
Samsun Vezirköprü'de evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin parçalara ayrılmış halde bulundu.
Cesedinin eksik parçaları aranıyor.
"Bir insan bunu yapabilir mi?" diyorsunuz.
Bir çiçeği bile parçalara ayırırken düşünen de insan!
1.5 yaşındaki bebeği parçalara ayırırken gözünü bile kırpmayan da insan.
O sırtlan yakalandığında bakın bakalım "insana benziyor mu?" 1.5 yaşındaki bebeğin saçının teline zarar gelse insan olanın canından can kopar çünkü!
******
Yüreği pırpır eden kuşlar gibiydi Ecrin.
Tanıdıklarına (!) gülümserken yüzünde güller açardı da yanağına gül değdirseniz ürkerdi belki.
Kaybolduğunda önce ayakkabıları bulundu.
O ayakkabıların içinde sessiz çığlıkları duruyordur ama o sırtlanın aleyhine şahitlik edeceklerdir.
Sonra kafatası ve kemikleri bulundu Ecrin'in.
Gözleri en son baktığı yüzde gördüğü korkunun izlerini taşıyordur eminim.
******
İnsanlıktan çıkan böyle sırtlanlara "bebekten ne istedin?" diye sorulmaz!
Her suçlunun savunulma hakkı varmış savunsunlar!
"Böyle bir sırtlanın yaşama hakkı bile olamaz" demek dilimin ucuna gelse de bu sırtlan da yaşasın!
Çünkü böyle kansızlığın ödülüdür ölüm!
******
Böyle sırtlanlar gün geçtikçe çoğalıyorlar.
Çocuklarımızı bu sırtlanlardan korumak için yapacak çok şeyler olmalıydı.
Büyükler bütün bebeklerin ilahi kokusunu duymalıydı.
Ama kötüler iyilerin hakkından geldiler ve olay yerlerini hiç terk etmediler.
Sonuç olarak.
Kadınların televizyon dizilerinden gözünü ayıramadığı, milyonlarca erkeğin futboldan başka bir şey için ayağa kalkmadığı ülkelerde çocuklar harcanmaya mahkumdur!
ŞİMDİKİ ZAMAN!
Trilyonlar kazanan evlatlar, babalarına ev armağan ettikleri zaman gazetelere haber oluyor.
Çünkü zaman kötü.
Anasına babasına bir lokma ekmeği bile çok gören "hayırsız evlatlar" devrinde yaşıyoruz çünkü.
Eskiden ayıp olan şeyler şimdi gurur kaynağı.
O yüzden aynaya bakmaktan utanıyor; şimdiki zaman!
Mutluluk Takvimi
Bir çocuğu omzuna al.
Kendinde beğenmediğini başkasına yakıştırma.
Asansör yerine merdiven kullan.
İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider
Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sudan sebepler! 28 Mayıs 2019, Salı DÜNYANIN yüzde 80'i su. Ama oranlar değişti. Dünyanın yüzde 90'ı kir. Kir en kolay yürekte birikir! Üstelik...
- Armağan 24 Mayıs 2019, Cuma ASKERLİĞİMİ kısa dönem yaptım ama dönemin kısa olması bile ömürden giden zaman. Üstelik bulunduğun yerde sadece...
- Futbol ve çocuk! 23 Mayıs 2019, Perşembe HEM kabadayıyı hem çocuğu sevemezsiniz. Hem silahı hem çiçeği de sevemezsiniz! O yüzden bir tercih yapmak zorundasınız! Küfür...
- Sizin anneniz YOK MU? 22 Mayıs 2019, Çarşamba Tarihin en kirli futbol sezonunu geride bırakıyoruz. Onur, haysiyet ve her şeyden önemlisi vicdanın futbolda yerinin...
- Güzellik 22 Mayıs 2019, Çarşamba SON zamanlardaki en güzel fotoğraf 19 Mayıs'ta Samsun'daki birlik ve beraberlik görüntüsüydü. Bu fotoğrafın insancıl...