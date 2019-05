Sudan sebepler!

DÜNYANIN yüzde 80'i su.

Ama oranlar değişti.

Dünyanın yüzde 90'ı kir.

Kir en kolay yürekte birikir!

Üstelik "sudan sebeplerle!"

*****

Dünyanın en güzel rengi maviydi Değişti. Şimdi siyah!

Bu kapkara dünya mavinin yokluğunu aratmıyor ya!

Çocuklara günah!

******

Afrika kıtasının simgelerinden olan "Baobab" ağaçları bile aniden ölmeye başladılar.

Üstelik meyvesi ölümsüzlük iksiri içeriyordu.

O çocuk katilleri sonsuzu kadar yaşayacak öyle mi?

Üstelik arkalarında milyonlarca ah!

******

İnsanlardan yediği darbelerden sonra hayvanlara sığınan binlerce milyonlarca insan var.

Bu demektir ki "dünyanın en vahşi canlısı insandır!" "O yüzden hayvanların lüzumu var!"

*****

İyiliklerini göstermek istemeyen insanlar dünya nüfusunun milyonda biri.

Kötülük sergisi açanlar dünyanın yüzde 80'i.

Bu dengeyi kim kurdu?

Hani insan insanın yurduydu?

*****

Erkeklerin mahvettiği bir dünyada aslında her şey doğurgandır.

Sadece analar değil ağaçlar da bitkiler de.

Ama er kişi niyetine hareket eden erkekler azaldığı içindir ki insanlık bir kaşık suda boğuluyor artık!

*****

Tabiatın da her sabah içtiması olur toprağıyla, çiçeğiyle böceğiyle Dünyada her yıl 7.3 milyon hektar orman alanı yok oluyor.

Zalim insanlık tabiata azar azar mezar kazacağını zannediyor öyle mi?

Üzerine kapandıkları toprak da affetmez onları, tabutlarının üzerine atılan toprak da.

*****

Eskiden komşular birbirlerinden yemek tarifi alırdı.

Şimdi "birbirlerini yemek" için özel tarifeleri var!

Üstelik yüzde yüz indirimli.

*****

Suya yazıyoruz.

"İnsanlardan daha büyük kötülük var mı dünyada?" "YOK!"

Okunmuyor!

İsterseniz evlerinin karşı duvarına yazın!

İnsanlıktan çıkanlara hiçbir şey dokunmuyor.

*****

Bu dünyada namussuzluk ne kana doydu ne paraya!

Kirli bir tencereye uymak için yuvarlanan kapakları hiçbir su paklamaz.



Ne utançtır ki!

Gazetelerdeki, televizyonlardaki milyon dolarlık transfer haberlerini falan boş verin, futboldaki en popüler iş teklifine bakın!

"Futbol sahalarında 'saldır' deyince saldıracak, 'küfür et' deyince küfredecek, insanların boğazlarını sıkıp öldürmeye teşebbüs edecek kabadayı yamakları alınacaktır.

Ücret dolgundur!

Her türlü korunma sağlanacaktır!"



Mutluluk Takvimi

Pencerene sineklik taktır.

Fanatik olma.

Deniz kıyısında yürü.

Geniş boyunlu tişört giy.



Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni



Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Dudağından düşmesin

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN