Güzellik
Bu fotoğrafın insancıl bir yanı var.
İnsanlarımızın görmek istediği sahnenin ve "bizi kimse yıkamaz" gerçeğinin ta kendisi Birlik ve beraberliğin gizemi o kadar güzel şeyleri yansıtırken, bizim gördüklerimizi dünya görmez!
Çünkü böyle zamanlarda onların hesapları şaşıyor!
Onlar terörle yaşıyor, bozulması istenen Türkiye haritasının özlemiyle!
*****
Onlar düşmanlık tohumlarını döller.
Onlar görmek istediklerini görürler.
Bayram havasında yaşarlar katliamları.
Nadide terör koleksiyonları vardır, yeni eserlerini sergilemek için rezervasyonlarını çoktan yaptırmışlardır.
İplerini çekerek oynatacakları kuklaları her ülkede mevcuttur.
O yüzden bizleri birbirimize kırdırmak için fırsat kollayanların varlıklarını hissedelim.
Oyuna gelmeyelim.
*****
Bizim barışık yaşamaya ihtiyacımız var, düşüncelerimiz ne kadar karışık olsa da!
Bizim her zaman hukuka ve demokrasiye ihtiyacımız var tahammülsüzlüğe değil.
Saygıya, sevgiye de her zaman ihtiyacımız var nefretin dillenmesine değil!
Dünyadaki en büyük güçtür sevgi.
Bu ülke sevginin anayurdu olarak bilinir.
*****
Güzellik adına susmayalım, çirkinlikleri konuşmayalım.
Adımız sevda tutanaklarında geçsin.
Bir göl kenarındaki dalgınlığımıza taş atalım biraz, insanların başına değil.
Bir çiçeğin açmasındaki sihre dikelim gözlerimizi, birbirimize değil.
*****
İstersek neler yapabiliriz biliyorsak lütfen onları yapalım!
Değeri kırılınca anlaşılan vazolar gibidir hayat.
Kırıldıktan sonra anlamı kalmıyorsa kırmayalım, kırdırmayalım.
Bu güzelliklerin hepsi bizlerde mevcut.
Hor kullanmayalım!
VİCDAN ÖLMEDİYSE!
Aşkın gözü kördür ama renk körü olmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.
En demokratik saydığım, en insancıl duygulara sahip olduğunu zannettiğim insanların, meselenin içine futbol girdiği zaman ne kadar farklı bir kimliğe dönüştüklerini görüyorum ya!
Artık şaşırmıyorum.
"İki gözü iki futbol topu olanların gerçeği görmesi mümkün değildir!" diyorum.
O yüzden en yakın dostlarınızı tanımanız için futbol muhabbetine girmenizi öneriyorum!
Eğer vicdanınız ölmediyse!
Eğer her şeyi işinize geldiği biçimde yorumlamıyorsanız!
Mutluluk Takvimi
Lavabo kenarında yüzük bırakma.
Yaşadığın şehri tanı.
Hapishaneye kitap gönder.
Kalabalığa karış.
Şimdi gittiğin gibiyim
Bu şehirde
Sancılanır her saat
Sensiz yüreğim
Bir düş gibi büyürsün
Islak gecelerimde
İnadına sever
İnadına beklerim
Şimdi yaslı dağlar gibi
Yokluğun
Baktığım yolda kaldı
Gözlerim
Sen benim birtanem
Gönlümde efsanem
İnadına sever
İnadına özlerim
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sizin anneniz YOK MU? 22 Mayıs 2019, Çarşamba Tarihin en kirli futbol sezonunu geride bırakıyoruz. Onur, haysiyet ve her şeyden önemlisi vicdanın futbolda yerinin...
- Huzurun resmi 21 Mayıs 2019, Salı LİDERLERİ bir arada gördüğüm zaman acayip mutlu oluyorum. Bir tabloya yerleştiriyorum huzuru. Gerginliğin iplerini...
- Yeter bana! 17 Mayıs 2019, Cuma BALIKLARI severim akvaryumu sevmem. Kuşları severim kafesleri sevmem. Çocukları severim zalim büyükleri sevmem. Onlar...
- İnsanlar! 16 Mayıs 2019, Perşembe İNSANLAR yürüyordu sokakta. Açlar toklar, bitik olanlar olmayanlar cümlesi. İşi olanlar olmayanlar hayattan umudu...
- Vebal! 15 Mayıs 2019, Çarşamba HER gün kötüleşen dünyada insanların birbirini yemek için fırsat kolladığı bir ülkede, Ramazan'ın huzurunu hissetmek...