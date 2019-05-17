Yeter bana!
Kuşları severim kafesleri sevmem.
Çocukları severim zalim büyükleri sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
İtfaiyecileri severim kundakçıyı sevmem.
Ağaçları severim darağacını sevmem.
Yoksulu severim deyyusu sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Doğayı severim depremi sevmem.
Ahşabı severim betonu sevmem.
Denizi severim densizi sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Hasreti severim nefreti sevmem.
Yağmuru severim çamuru sevmem.
Yetimi öksüzü severim onların kanını emen öküzleri sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Radyoları severim televizyonu sevmem.
Nostaljiyi severim teknolojiyi sevmem.
Afrika'yı severim Amerika'yı sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Yarayı severim parayı sevmem.
Kardeşliği severim kalleşliği sevmem.
Şükredeni severim küfredeni sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Kesekağıdını severim poşetleri sevmem.
Kahveyi severim nargileyi sevmem.
Bakkalları severim marketleri sevmem.
Peçeteyi severim çeteleri sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Köstekli saatleri severim su geçirmez saatleri sevmem.
Gerçekleri severim vaatleri sevmem.
Gökkuşağını severim uşakları sevmem.
Onlar da beni sevmez!
*****
Maviyi severim siyahı sevmem.
Karanfili severim silahı sevmem.
Çocuklarla çocuk olanı severim kabadayıları sevmem.
Onlar da beni sevmez.
*****
Benim sevdiklerim bana yetiyor.
Beni sevmeyenlere de elimden geldiğince ben yetiyorum!
NARGİLE
İstanbul'un dört bir yanı nargile kafe.
Üstelik o kafeler tıka basa ağızları boş durmayan gençlerle dolu.
Mesele dumansa dumanın kralı onda.
Mesele dumansız hava sahasıysa o kapalı mekanlara tanınan ayrıcalık neyin nesi!
İçine karıştırılan ve bağımlılık yapan maddeler de caba!
"Nargile uyuşturucu yolculuğundaki ilk duraktır." Bu cümle yetkililer için ne ifade ediyordur acaba?
Mutluluk Takvimi
Denizin kokusunu içine çek.
Sevgiyi en güzel sen anlat.
Huzurevini ziyaret et.
Evine çiçek götür.
Geçmiyor bu son ağrı
Düştüm bir deli aşka
Hiçbir yere gidemem
Senin kalbinden başka
Son defa birlikte
Dinledik şarkımızı
Sonra usulca gittin
Gitmekle bitse keşke
Aşkın adı hayatsa
Soyadı ölüm
Döneceğin yok senin
Bitsin bu zulüm
Ayakta kalmak için
Sensiz yaşamak için
Şu sıralar aşkını
Öldürmekle meşgulüm
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İnsanlar! 16 Mayıs 2019, Perşembe İNSANLAR yürüyordu sokakta. Açlar toklar, bitik olanlar olmayanlar cümlesi. İşi olanlar olmayanlar hayattan umudu...
- Vebal! 15 Mayıs 2019, Çarşamba HER gün kötüleşen dünyada insanların birbirini yemek için fırsat kolladığı bir ülkede, Ramazan'ın huzurunu hissetmek...
- Utanmak! 14 Mayıs 2019, Salı FUTBOLDA hakem ne inayetleri gördük ama Rizespor-Galatasaray maçında gördüklerimizi hiç görmemiştik. Serkan Çınar...
- Delikanlı 14 Mayıs 2019, Salı HAYATIN anlamı sadece belini doğrultmak değil her türlü şartta dik durmaktır. İnsanlar paranın değil hayallerinin...
- Annelerim 11 Mayıs 2019, Cumartesi Ben annelerin güneş doğmadan kalkıp, aynaya bile bakamadan yollara düşmelerini sevdim. Çocukları için gözlerini...