Serkan Çınar adlı emek talancısı açık bir şekilde maçı Rize'den alıp Galatasaray'a verdi.
Utanmak nasıl bir şeydir bilir misin?
Rizespor'dan çaldığın emekler yediğin haklar ömür boyu burnundan fitil fitil gelsin desek, Allah'tan korkar mısın?
"Bu meslekten yediğin her kuruş sana haram zıkkım olsun" desek, "ben haram yemek üzerine doktora yaptım" falan mı dersin?
Senin gibiler böyle bir düzende hep dörtayak üstüne düşer ama insan yaşarken de çürür.
O yüzden bütün onurlu insanların gözünde ölüsün!
Bir ülkede adaletle kafa bulmak bu kadar kolaysa şampiyonluk sudan ucuzdur.
Her zaman söyleriz.
"Tarih alın teriyle yazılır hakemlerle değil!"
Oyun içinde oyun çevirenler, ruhlarını nakde çevirenler şampiyonluğa uygun görmedikleri takımları sırtından vurmak için erketeye yattı.
Ganimeti cebine indirenler mesele adalete gelince topu taca attı!
Ahlaksız yöneticiler kendi ahlaksızlığını futbolun içine kattı.
Medyanın tetikçileri namussuzluklara gözü gibi baktı.
Kimi hakem adını soyadını, kimi hakem düdüğünü sattı.
Futbolsuzluk bu sezon da prim yaptı.
Bir zamanlar bu ülkede alın teri ve emekle kazanılırdı her şey.
Bu onurlu gerçek tedavülden kalktı!
O yüzden ganimet adaletin canına okuyor!