Delikanlı
İnsanlar paranın değil hayallerinin peşinden gitmeli.
O hayaller paralandıysa kendini terk etmeli!
Delikanlılık yasası bunu emreder!
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Çocukluktan kalan alışkanlıktır.
İnsanlar yerde gördüğü ekmeği öpüp başına götürür sonra kenara koyar.
Anaları babaları ekmeği taştan çıkarmayı bildikleri için belki.
Sadece o insanların değil, alın terinin ve emeğin değerini bilen herkes için altı çizilmiş bir isimdir ekmek, üzerine basılmaz çöpe atılmaz.
Gerçek delikanlıların kitabında kadınlar ve çocuklar korunur, uyuşturucu çakallarına ve tacizlere göz yumulmaz hiç kimsenin ekmeğine göz dikilmez.
Silah değil yürektir geçerli olan.
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Şimdi delikanlılığın reklamı silah ve kabadayılık.
Emekli maaşını çalmak, çocukları dilendirmek, mahallenin gençlerine uyuşturucu satmak en gözde meslekleri.
Hele trafikte araç kalabalıksa ve karşılarında tek kişilik sürücü varsa, o delikanlılığın değmeyin keyfine!
Bir kolu protezli vatandaşı üç kişi bir olup öldüresiye dövmüş ve engelli vatandaşın kafatasını çatlatmıştı.
Böyle bir ahlaksızlığın karşısında "delikanlılık düşman çatlattı" diye göbek atanları biliyorum.
O yüzden bu topraklarda asla ölmeyecek gerçektir: kalleşlik!
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Yemeklerin kokusu bile bölüşülürdü kimse ayrı gayri bilmezdi.
"Arkadaşımın aşkı" konulu şarkılar varken, kimse kimsenin karısına kızına yan gözle bakmazdı.
Ne olduysa televizyonların toplumu zehirlemesinden sonra oldu.
Delikanlılık kendi isteğiyle son verdi hayatına.
Paranın karşısında kıvırmakla, kadınları sırtından vurmakla, çocukları taciz edenlere göz yummakla.
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Bizler Sadri Alışık filmleriyle ve mahalle yasalarıyla büyüdük.
Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz delikanlı resimleri ölene kadar aynı kalacaktır.
Ömrümüz kadınları vuran, çocukları katleden ve sosyal medyada nefretiyle caka satan delikanlıları (!) zarafete ve insanlığa davet etmekle nihayet bulacaktır.
TASMA DEĞİŞİMİ!
Hala vahşi köpeklerini tasmasız dolaştıranlar var.
Her zaman mutlaka böyle sorumsuz köpek sahipleriyle karşılaşıyorum.
Nasılsa sokaklar ısırılacak çocuklarla dolu, vahşi köpekler için de çocuklar dişlenecek canlılar olarak görülüyor.
Ben de diyorum ki; "tasmaları değiştirseler, köpeklere sahiplerinin öğretemediğini köpekler sahiplerine öğretirdi emin olun.
Mutluluk Takvimi
Pencere önünü süsle.
Işıkları kapa geceyi seyret.
Cebinde mendil bulundur.
Çocukları sevindir.
Ne olur bir akşam
Çıkıp da gelsen
Yorgun argın bana
Bak döndüm desen
Şu dilim tutulsun
Nerdeydin dersem
Seni beklemeye
Yeminliyim ben
Ümidim ilkbahar
Akşamlarında
Bir müjde gelecek
Dal uçlarında
En güzel çiçekler
Avuçlarımda
Seni beklemeye
Yeminliyim ben
Hakkı YALÇIN
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