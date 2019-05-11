Annelerim
Çocukları için gözlerini kırpmadan harcadıkları ömrü.
Kendilerini erdemli bir hayata iliklemelerini, namus kokan düşlerini.
Kuruşu kuruşuna hesabını yaptıkları aile içi bütçelerini.
Ben annelerin bir Ramazan pidesi için kuyrukta beklemelerini sevdim.
*****
Ben annelerin Allah'a secde eden duygularla hiçbir kula kul olmazlığını sevdim. Yalanı pazarlayan düzene aldırmazlığını.
Maviliğini beyazlığını.
Pazarlık yapmalarını çiçekçi kadınlarla. Telveye takılan fallarını.
Utanması gerekenlerin yerine de utanmalarını.
Ben annelerin pencere kenarındaki çiçekleri sularken gözlerindeki ıslak yalnızlığını sevdim.
*****
Ben annelerin çocuklarını kitap gibi okurken kendilerini unutmalarını sevdim.
Otobüs duraklarında beklerken yağmurda ıslanmalarını.
Kaderin omzuna yaslanmalarını başka umutları kalmadığında.
Direnç göstermelerini haksızlıklara.
İffetlerini hasretlerini.
Erkeklerde mevcut olmayan cesaretlerini.
Ben annelerin iliklerine işleyen merhametlerini sevdim.
*****
Ben annelerin Hıdrellez gecesi karınca duasına çıkmalarını sevdim.
Kandil geceleri helva yapmalarını.
Yeşilçam filmlerinin içinde kaybolmalarını. Unutulmuş şarkıların içinde kendilerini bulmalarını.
Gülerken bile ağırbaşlılıklarını.
Ben annelerin iğneyi ipliğe geçiremeyen yaşlılıklarını sevdim.
*****
Ben annelerin kendilerini ayaklar altına almak isteyen erkek törelerine karşı durmalarını sevdim.
Kendilerini bütün çocukların anneleri olarak görmelerini.
Ben annelerin semt pazarlarında akşam saatlerini bekleyen çaresizliklerini sevdim.
Bütün dünya çocukları için el açtıkları dileklerini.
Gökyüzündeki can yeleklerini.
Pencerelerine konan cennet kuşlarıyla sohbetini.
Acımasız hayatla taktik savaşlarını.
Ben annelerin çocuklara pamuk şekeri dağıtan bakışlarını sevdim.
*****
Ben anneleri anneme benzedikleri için sevdim.
Eli öpülesi oldukları için.
Cennette kendilerine ayrılan yerin en özel varlıkları oldukları için.
Harama yan gözle bile bakmayıp onuruyla direndikleri için.
Bu zalim hayat onları ezerken bir karıncayı bile incitmedikleri için.
TERCÜME
Cevabını bildiğim sorudur ama inadına yine sorarım.
"Konuşmayı bilmeyen canlılar mı bozdu dünyanın gidişini çok konuşan insanlar mı?" Hayvanlara küfür ederek ve onları aşağılayarak insanlığını yücelttiğini zannedenler için bir hayvanın boynuna asılmış yafta her şeyi açıklamaya yetti.
"Korkmayın insan değilim!"
Mutluluk Takvimi
Aile fertleriyle fotoğraf çektir.
Pide kuyruğuna gir.
Öfkeni kontrol et.
Çocukları haberlerden uzak tut.
Sevda acısını
Taşımak zormuş
Hayatta ilk defa
İmkansız kaldım
Hor görme aşkıma
Sadakatimi
Sen eksildin ama
Ben fazla kaldım
Dokunmak isterdim
Gözyaşlarına
Avuç içlerime
Yüzün değmeli
Aşkımız ağlıyor
Çaresizlikten
Sevda gömlekleri
Hüzün düğmeli
Hakkı YALÇIN
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