Bahar bile mağlup!

ESKİDEN bahar gelirken başka olurdu içimiz.

Bahçelerdeki erik ağaçları şükranlarını sunardı.

Sevinçler bile cesur.

Hepimizin yüzünde umutlu bir gülümseyiş.

Yalınayak çocukluğumuza inat hayatın acımasız şartlarını bile unuturduk.

*****

Eskiden bahar gelirken bas bas bağırırdı "ben geldim" diye.

İnsanları tabiatın yaptığı resimlerin içine çağırırdı.

Yollar ağaçlı, sokaklarda çocuk koroları.

Parklardaki yaşlı insanlarda bile yoktan var edilen umut.

Çayların demlendiği kapı önlerinde memleket türküleri.

"Bizler ve onlar" diye ayrılmazdı insanlar.

*****

Eskiden bahar gelirken güneşin göz kırptığı insanlarda yaşama hevesi büyürdü.

Mart ayından hissedilirdi Mayıs'ın nefesi.

Hayata fiyakalı kılıf uydururdu delikanlılar.

Gençliğin ateşine saygı duyardı büyükler.

Politikanın ağzı bile bahar kokardı.

Barışın ve kardeşliğin dozu artardı sanki.

*****

Şimdi yabancılaştığımız şehirlerde hepimizde bir suskunluk.

Nefret politikası mavileri aldı hayatımızdan, en çok da güven duygusunu.

Verilip tutulan sözler de kalmadı, sırtımızı dayayacağımız dost yüzler de..

Düşmanlık fersah fersah zapt ediyor her yanımızı.

*****

Bahar bile mağlup bu ülkede o yüzden gelmemekte inat ediyor.

Leylekler başka kapıya gitti.

Bahçelerimiz kalmadı ki çiçekler kalsın.

Ne komşuluk kaldı ne saygı ne politika zarafeti.

Her yanımız küfür kıyamet her yanımız hesaplaşma.

O yüzden geleceğin yarattığı korku geçmişin bıraktığı güzelim izleri siliyor.

ÇOCUKLUĞUM

23 Nisan Çocuk Bayramı'na mahsuben dün bana sordular.

"Çocukluğun nerde?" diye.

Cevap verdim.

"Burgazada Yatılı İlkokulu'nun direğine bayrak asmaya gitti."



​SESİNİ KES!

Kuklaya kukla olduğunu hissettirmek istiyorsan iplerini kes.

Kendini geleceğe ve topluma karşı sorumlu hissediyorsan, futbol maçlarıyla televizyon dizileriyle ve korkaklıkla ilişkini kes.

Kesemem diyorsan.

Sesini kes.

Ne ağlamaya hakkın var.

Ne sızlanmaya!

MUTLULUK TAKVİMİ

Umut etmek için sebebin olsun.

Açan çiçeklerin fotoğrafını çek.

Sokak çeşmesi ara.

İnsanları incitmeden iyilik yap.

Tavla oyna.

Bırak gelirse gelsin

Üstüme dünya

Bırak tütsün

Yangın yeri

Hala aşık hala deli

O da benim gibi

Olmayınca olmuyor işte

Kaderin bana kestiği

Cezasın

Bir ömür benim başıma

Belasın

Ona benden bahsetmeyin

Anlar hala sevdiğimi

Bu şarkıyı dinletmeyin

Ağlar ağlar o deli



Hakkı YALÇIN