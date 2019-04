Ah çocuklar!

BİR elma düşerdi bahçeye, bütün çocuklar elmanın başına düşerdi.

Cennete merdiven uzanırdı denizden.

Her çocuğun içinde başka bir çocuğa yer vardı da kötülüğe yer kalmazdı o yüzden.

*****

Ah çocuklar ah!

Düşlerinizin kaynağını kuruttuk.

Elinize tek kişilik biletler verdik, arkadaşlığın ne olduğunu unutturduk.

En yakınınızdaki güzellikleri uzaklara attık.

Dürüstlüğün ne mal olduğunu öğrettik. Para için her şeyi yapmanın mubah olduğunu.

*****

Ah çocuklar ah!

Sokaklarınızı çaldırdık oyunlarınızı yok ettik.

Bir bilgisayar koyduk önünüze, büyüsünü bozduk masumiyetinizin.

Televizyon dizilerinde bilinçaltınıza yüklenen şiddete ve nefrete izin verdik.

Linç toplumlarının varlığını gösterdik sizlere.

Her dile çevrilirdi dünyada hiçbir çocuğu nasip olmayan 23 Nisan Çocuk Bayramınız!

Şimdi iç savaş çıkartmak isteyen hainlerin ve ülke bütünlüğüne saldıranların resim altları dolduruluyor!

İngilizce, Fransızca, Almanca!

*****

Ah çocuklar ah!

Sevgiyle eğitilmenizin yerine korkuyu soktuk hayatınıza.

Okullarda bile taciz edilenleriniz oldu, okul bilgisayarında çocuk pornosu izleyen okul müdürlerine yataklık edenleri gördük.

Sizleri korumayan yasaların böyle adamları koruduğuna şahit olduk!

Yakasına yapışamadığımız acı gerçeklerin sizlerin yakasına yapıştığını görmeliydik, görmedik.

Görmek istemedik.

*****

Sadece bayramlarda laf olsun diye hatırlanan çocukların bu ülkede dramı var.

Kaybolanı var harcananı.

Okula gitmeyeni var dilendirileni.

Alenen sömürülenleri.

Oysa hayat çocuklarla güzel.

Hayat çocuklarla aydınlık.

Çocukların hayallerini ve güzelliklerini dik tutmazsakülkemiz dik durabilir mi?

Çocuk diye hafife alınanların yarın büyüyeceklerini düşünen yok mu?

*****

Bugün 23 Nisan.

"Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak" dünyasına götürelim onları.

Gerçekten bayramları varsa.

Gerçekten neşeyle dolmalarını ve yaşamalarını istiyorsak!

KARDEŞLİK ADINA!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya baktım da, yüreklerdeki terör sokaktaki terörden daha tehlikelidir.

Bu topraklar sevginin anayurdu.

Ama birileri emir vermiş sanki.

"Yakın yıkın" diye "bu yurdu!" Oysa hayat başladığın beşiğe dönmektir.

Eğer bir şeyleri temizlemek ve huzur içinde yaşamak istiyorsak, tek çaremiz kardeşliğe dönmektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları ekrandan uzak tut.

Aç insanı geri çevirme.

Bebekleri kokla.

Evindeki vazoyu çiçekle doldur.

Ne çok şey kattın

Ömrüme

Hiçbir şey seninle

Bir tutulmuyor

Ben mutlu olmayı

Senden öğrendim

Senin gibi gidenler

Unutulmuyor

Bir sevda ancak sende

Sevda olurdu

Seni tanımak bile

Benim için gururdu

Belki geçti belki erken

Ayrılık zor çok severken

O gün sana bir kez daha

Aşık oldum giderken



HAKKI YALÇIN