Yolculuk

BAHAR güneşi ayaklanınca güzelleşir hayat.

Ne renk ayrımı ne insanlık ayrımı.

O yüzden bütün çiçekler hazırdır yarışa!

Sadece dallara değil damarlarımıza da yürür tabiat.

Eskiden kuşlar uçardı avuçlarımızdan.

Kuşlar ki elçidir barışa!

*****

Yol kenarında gelincikler olurdu eski zamanların baharlarında.

Onların büyüyünce gelin olacaklarını zannederdik yağmurlarla sulandıkça.

Sonra gerçeklerin farkına vardık.

Sular bulandıkça!

*****

Hayatın anlamı sadece belini doğrultmak değil her türlü şartta dik durmaktır.

O yüzden insanlar paranın değil hayallerinin peşinden gitmeli.

O hayaller paralandıysa kendini terk etmeli!

*****

Tabiatın gözleri dolduğu zaman seller götürüyorsa.

Tabiatın kafası attığı zaman yer yerinden oynuyorsa.

Herkes kendine soracak; "ben tabiata karşı merhametli değilsem tabiat bana niye merhamet göstersin!" H H H

Dış güçlere karşı en yürekli tedbir ülke bütünlüğüdür.

Ayrımcılık ve nefret gözümüzü kör etmeden önümüzü görmeliyiz.

Yoksa boyumuzun ölçüsünü alıyor zaman.

*****

Teknolojinin pençesinde nostaljinin asaletini fark edemeyenler, gün gelecek varlığını fark edemedikleri bir şeyin yokluğunu da fark edemeyecekler.

Sanırım nereye gittiklerini de göremeyecekler!

*****

Bizler hayattan umduğumuzu bulamayınca yıldızları seyrediyoruz.

Bir şarkı dinliyoruz derdimize derman masalıyla.

Siyah beyaz yılların özlemiyle yanıp tutuşuyoruz.

O yüzden ateşimiz de duruyor külümüz de!

*****

Bir hüzün coğrafyasında tarihimiz de duruyor.

Bir zamanlar gözlerimizi kapatıp denizlere açılırdık.

Sonra kuraklık başladı o denizler içimizden çekilince.

*****

Hayat kitabından insanlığı çıkarın elde bir şey kalmaz.

O yüzden insanlığın anlamı yaşamak kadar yaşatmak üzerinedir.

Hele çocukları sevince!

BEYİN SALATASI

Yemek programlarına bakıyorum da, "insanlara ne katıyorlar?" diye kendime soruyorum.

Hiçbir şey!

Sanki kıtlıktan çıkmış gibi yiyorlar.

Gözlerinin doymadıkları aşikar!

Beleş yemek ve sadece midelerini doldurmak için program yapanların "beyin salatasıyla" işleri olduğunu zannetmiyorum.

Verin kebapları parmaklarını yalasınlar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insanlarla sohbet et.

Her sabah duş al.

Kedi yavrularına sahip çık.

Pozitif ol.

İhtimaller umudun

Yalancı mavisi

Oysa yüreğim bitap

Elde kalanlar belli

Bu sevda hikayesi

Cildi dağılmış kitap

Tanrı'nın içimde

Var ettiği sen

Beni yok etmeye

Yemin etmişsin

Kaderden merhamet

Dilenmiyorum

Ha kıyamet kopmuş

Ha sen gitmişsin



Hakkı YALÇIN