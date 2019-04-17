Yükseklik ve alçaklık!

NEDEN düşer kadınlar?

7'nci kattan!

İpini sahibine teslim eden uçurtmalardan biri sayıldığı için mi?

Gözü yükseklerde olan genç kızların hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermek için mi?

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Neden düşer kadınlar?

17'nci kattan!

Delikanlılar korosunda söylüyormuş gibi yapıp dudaklarını oynatan "yeni moda erkekleri" işaret etmek için mi?

Kıyamet kopsa bile gerçekler hasıraltı edileceği için mi?

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Neden düşer kadınlar?

32'nci kattan!

Kanatları kopartılmış kuşların nasıl düştüğünü göstermek için mi?

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Neden düşer kadınlar?

46'ncı kattan!

Yaşamaya üşendiklerini göstermek için mi?

Mezarlıktan geçerken korkudan ıslık çalan erkeklerden cesur oldukları için mi?

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Neden düşer kadınlar?

50'nci kattan!

Televizyonların açtığı kabadayı Çukur'larını doldurmak için mi?

"İtmeseydim zaten düşecekti" diyen çakalların eğlencesi olduğu için mi?

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Neden düşer kadınlar?

54'üncü kattan!

Cesetlerini valize sığdıramayanların mecburi istikametine yönlendirildikleri için mi?

İntihar süsü verilmiş cinayetlere bir yenisi daha eklendiği için mi?

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Neden düşer kadınlar?

65'inci kattan!

Yüksek katlarda silah kullanmayı kendine yediremeyen alçakların oyuncağı olduğu için mi?

Gidenlerin arkasından el sallamaya bile gerek duymayanları göstermek için mi?

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Neden düşer kadınlar?

Neden yıldızlar gibi çakılırlar yere?

Bir çocuk bile onların düşürüldüğünü bilecekken gerçekleri görmezden gelenleri işaret etmek için mi?

Onları aşağı iten alçakların arkası sağlam olduğu için mi?

YAŞAM TARLASI

Akademisyen bir kadın, "Çıtır" isimli bir köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırıp ölümüne sebebiyet verdiği için hakim karşısına çıkarıldı.

Üç yıla kadar hapsi isteniyor.

Kadının savunmasına baktım; "Çıtır çok yaşlıydı. Kronik hastalığı vardı!" Hastalığı olan köpekler için veterinerler mevcut.

O köpeğin alıştığı mekan ve o mekanda bulduğu huzurla, o mekandan uzaklaştırıldıktan sonraki ruh halini hesaba katmayan bir akademisyen "yaşam tarlasına" bir göz atmalı.

O tarlada bütün canlıların yaşamasına yönelik bir anons vardır.

O anonsu duymak için kitap okumaya akademisyen olmaya gerek yoktur. Bakmak yeter!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sakinleştikten sonra cevap ver.

Renkli gece lambaları kullan.

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Gözlerimde saklı

Bir itirafsın

Ruhum dayanmıyor

Sendeki güce

Zamansız esen

Kader rüzgarı

Sana sürüklüyor

Beni her gece

Benim sevdalarım

Düş kırıkları

İnsan her aşkında

Sonunu yaşar

Sabahı olmayan

Akşamlar gibi

Seni böyle sevmek

Zaten intihar



Hakkı YALÇIN