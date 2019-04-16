Bir kez daha gördük ki hakemlerden istenen adalet değil ganimettir!
Çünkü adaletli insan kendisine verilen haksız kazancı reddeder!
Fatih Terim maçtan sonra hakeme yüklenirken hafızalarda eski resimler canlandı.
Trabzon'u İstanbul'da katleden hakemin arkasında duran Fatih Terim'in kurduğu cümleyi hatırladım;
"hakem de insandır!" Hakem tezgahında öğütülen Bursaspor karşısında Galatasaray 3 puan kazandığında hakemle ilgili cümleler izine çıkmıştı.
Bizler renk körü değiliz, gördüklerimizi ifade etmekten çekinmeyiz!
Ama hakemlerden aldıklarını iade etmeyenlerin hakemlerden şikayet etmeye hakları yoktur!
Galatasaray'ın doktoru Yener İnce depar atarak Skrtel'in yanına koştu ilk müdahaleyi yaptı ve Skrtel'i ayılttı. Fenerbahçe sağlık ekibi gelince de görevini devretti.
Futbolun içinde insanlık olduğunu göstermek için bir Yener İnce görüntüsüi yetti de, hala kana susayan cümleler kuran zalimler devri niye bitmedi?