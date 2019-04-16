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  • 16 Nisan 2019, Salı

Manzara!

R kez daha gördük ki 10 kişilik Fenerbahçe karşısında bile Galatasaray galibiyeti sadece rivayettir!
Bir kez daha gördük ki hakemlerden istenen adalet değil ganimettir!
Çünkü adaletli insan kendisine verilen haksız kazancı reddeder!
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Evet, derbide Mehmet Topal ikinci sarıdan atılmalıydı, Fenerbahçe'nin attığı gol öncesinde de kesinlikle faul var.
Fatih Terim maçtan sonra hakeme yüklenirken hafızalarda eski resimler canlandı.
Trabzon'u İstanbul'da katleden hakemin arkasında duran Fatih Terim'in kurduğu cümleyi hatırladım;
"hakem de insandır!" Hakem tezgahında öğütülen Bursaspor karşısında Galatasaray 3 puan kazandığında hakemle ilgili cümleler izine çıkmıştı.
Bizler renk körü değiliz, gördüklerimizi ifade etmekten çekinmeyiz!
Ama hakemlerden aldıklarını iade etmeyenlerin hakemlerden şikayet etmeye hakları yoktur!
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Hala takımını küme düşme potasından çıkaramayan Ersun Yanal'ın maç sonu konuşmasına baktım. "Kadıköy'e her gelen elini kolunu sallayarak kazanamaz!" Kaybetmemeyi büyüklük sayanlar Fenerbahçe kümede kaldığı için başarılı sayılacak. Vizyona bakın!
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Derbi maçında Muslera ile çarpışan Skrtel baygın halde yere düştü.
Galatasaray'ın doktoru Yener İnce depar atarak Skrtel'in yanına koştu ilk müdahaleyi yaptı ve Skrtel'i ayılttı. Fenerbahçe sağlık ekibi gelince de görevini devretti.
Futbolun içinde insanlık olduğunu göstermek için bir Yener İnce görüntüsüi yetti de, hala kana susayan cümleler kuran zalimler devri niye bitmedi?
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