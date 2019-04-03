Tayyip Erdoğan

TAYYİP Erdoğan'ın bugüne kadar girdiği yarışta kaybettiği tek seçim yok! Bazen bu kadar yoğun bir yolculukta kayıplar da olacağı gibi kaybedilenler de kazanılacaktır. Üstelik AK Parti'nin aldığı oylar neredeyse bütün partilerin aldığı oylara eşitse!

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Tayyip Erdoğan'ın geçmişine olan vefasına hayranım. Ama sonradan yanına gelen ve gücünün gölgesine sığınanların çoğunun vefa duygusundan şüpheliyim. Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındaki yükü almayı düşünen birileri de yok. Eminim ki gerçekleri bizlerden iyi biliyor. O yüzden balkon konuşmasında eşiyle birlikte şarkı söylerken bizlere yansıyan hüznünde Tayyip Erdoğan'daki güvenin meşalesi eşi Emine Erdoğan'daydı. Bir zeytin tanesini bölüştüğünü yıllardan bugüne uzanan yol arkadaşlığına mahsuben.

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Tayyip Erdoğan'ın hızına kimse yetişemez diye bu kadar koşmasının kendisine yaptığı haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şehir şehir ilçe ilçe dolaşan dünyanın belki de eşi bulunmaz "siyasi seyyahı" olarak yorgun düştüğü de aşikar çünkü.

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Başbakan olduğu 2004 yılında kendisini Ankara'da ziyaret ettiğimde alaturka şarkıları sevdiğini bildiğim için yanımda hediye olarak Türk müziği CD'leri götürmüştüm. Düşünüyorum da bir tamburun sesinde kahve içmeyeli kaç zaman olmuştur kim bilir! Bir deniz kıyısında yürümeyeli kim bilir kaç mevsim! O zamanki sohbetimde "biraz daha gülümseyin Sayın Başbakan" dediğimi hatırlıyorum. Moldova ile oynanan milli maçın bitiminde alt tribünden kendisine şapkasını uzatan ve imzasını isteyen taraftara gülümsediği zaman yaydığı güzel elektriği kendisine hatırlatırken, gülümseyen bir Tayyip Erdoğan'ın ülkede her şeyi halledeceğine inananlardanım. Herkes tarafından sevilmenin kapısıdır gülümsemek.

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Tayyip Erdoğan hiçbir seçimde eskimedi. Ne meydanlarda sustu ne uçurum kenarlarında. Ama kucaklayıcı, ülkemizin gençleriyle sohbet eden baba tavrının fotoğrafları gözümüzün önünde duruyorsa. Bu ülkede hiç kimseye nasip olmayan desteğin ve sevginin yansımaları her seçimde dışa vuruyor da bu sevgi hiçbir seçimde kendisini mahcup etmiyorsa. Tayyip Erdoğan gülümsemeye de mecburdur sevecen bir dile de. Ondaki çekim gücünün karşılığıdır bu.