​HAKKI YALÇIN

Seçim sonrası

BİR seçimi geride bıraktık, ülkemize hayırlı olsun.

Köşeleri bol bir seçimdi.

Münferit bir olayın dışında huzurlu ve sakin geçti.

Başladığı hiçbir işi yarım bırakmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına baktım.

Seçimin gerçeğini en net biçimde özetlerken Türk siyasi tarihinin en uzun soluklu şampiyonu AK Parti gerçeğini sorguladım.

"Bu kadar yıl iktidarda olup da oylarını bu kadar dik tutmak hiçbir partinin harcı değil" dedim.

Balkondaki Tayyip Erdoğan meydandan yükselen "bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik ederken, yanında sadece eşi Emine Erdoğan vardı da o görüntüyü bu şarkıya daha çok yakıştırdım.

Aşkın ve dayanışmanın sihrine mahsuben!

*****

Seçim gecesi her parti liderinin görüşlerini dinlerken, hepsinde bir huzur yansıması vardı da "herkesin kazandığını düşündüğü bir seçimin gerçek kazananları vatandaşlar olsun" temennisinde bulundum.

"Her parti kazandığı ilin ilçenin beldenin hizmetine soyunsun" notunu düştüm.

Yolu sadece kıyılara düşen, taşlı topraklı yollara düşmeyen partilerin sınavına mahsuben!

*****

Uzakları yakınlaştırmak adına üzerimize düşenlerin anonsunu verdim kendimce.

Beyaz bir sayfadır hayat, üzerine ne yazılırsa kirlenecektir.

Hiçbirimiz bu dünyaya tertemiz terk etmeyeceğiz diye ihtirasa ve nefrete gerek yok.

Sevgi sözcükleri üretimi olanca hızıyla sürmeli ve hepimiz bu üretime dahiliz.

Aynı toprağın çocuklarıyız o yüzden her partinin öznesi kardeşlik ve bütünlük üzerine olsun.

Üzerimizde yeteri kadar yük varken, etrafımızda o kadar düşman varken, ekonomik saldırılar en çok vatandaşı yaralarken, "herkes kalbinden yola çıksın" dedim, "yoldan çıkmasın!"

*****

Siyaset bilimiyle ilgim yok eski Yeşilçam filmlerine düşkünlüğüm var.

O yüzden ne çok şey konuşup hiçbir şey anlatmayan televizyon hoparlörlerinden çocukları korumak için maviler dağıtmayı seviyorum.

Sevdasız büyüyen çiçekler nasıl çabuk soluyorsa korku ve umutsuzlukla büyüyen çocuklara borcumuz da o kadar büyüyor.

"Çocukları sevmek büyüklüğün en anlamlı seçimidir" dedim.

"Çocuklar için verilen kavganın modası hiçbir zaman geçmez" notuyla birlikte.

*****

Bir seçimi daha geride bırakırken gecenin sonunda büyüklere seslendim.

"Eğer hayat adına gerçek bir yolculuğa çıkıyorsanız içinizdeki çocuk için de bir bilet alın. Size yol gösterebilir." Bu çağrıyı duyan da sağ olsun!

Duymayan da!



NASIL KAYBOLUR?

Ankara'da cinsel saldırıya uğrayıp 20'nci kattan atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin en önemli delil sayılan siyah iç çamaşırı "kayboldu!" Hukuki soru: Nasıl kaybolur?

Vicdani soru: O eşyayı kaybedenlerin yargılanacağı günleri görecek miyiz?



Mutluluk Takvimi

Yatıya kaldığın evde yatağını düzelt.

Kumruların sesini dinle.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Uyanık değil saygılı sürücü ol.



Senin gittiğin akşam

Ay tutuldu zannettim

Bıraktığın dertlere

Bana mısın demedim



Bir yanda anılarım

Bir yanda acılarım

Hepsine karşı tektim



Ne ah ettim ne sitem

Düşlerimin söküğünü

Sadece kendim diktim



Hangimiz ilk defa

Kaybediyoruz

Yaşamadık farz ettim

Melekler yıkandı

Kirpiklerimde

Seni çoktan affettim



​HAKKI YALÇIN