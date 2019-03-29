Dorukhan Toköz'e bakıyorum.
Şenol Güneş'in "rehber öğretmenliğinde" gelişen ve büyüyen bu delikanlıyı her kulübün örnek almasını umuyorum. Yeteneğinin yanında gördüğüm terbiyeye mahsuben!
Eleştirileri saygıyla karşılarken; yanlışları doğru bir duruşla tekzip etmektir. Efendilik tarihine yazılmak kadar futbolun tarihine de adı yazdırmaktır.
Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe ve milli takımda verdiği mücadeleyi ayakta alkışlıyorum.
Centilmenlikle ismi arasında gemici düğümü atan bir adamın sadeliğine.
Böyle insanların futbolun içinde her şekilde olması gerektiğini savunurken, Mahmut Tekdemir'in bütün gençlere örnek kitap olarak okutulması gerektiğini haykırıyorum.
"Yabancılaşmamış" ruhun yansımasına. Futbolun maden işçileri de vardır biz buna karınca ruhu deriz. Böyle gençleri alın teri konulu cümlelerle ifade ederiz.
Fenerbahçe'nin promosyon olarak elden çıkardığı cevhere.
21 yaşındaki bu delikanlının sahanın içindeki heykel gibi duruşu ve oyundan bir saniye bile kopmayan hali, onun futbol mesleğiyle bağlantısının gücünü simgeliyor. Kendisini elden çıkaranlara asıl cevabı birkaç yıl sonra Avrupa'nın gözdesi olduğu zaman gösterecek.
Kazanmayı tahrik eden bu zeki ve özel adama.
Kendine iyi davranan ve kulübünde iyi bir eğitim gören yaşlı hazineler kaptanına!
Rakip takım onun görüş alanına mevzilense bile çıkış yolu bulabilecek kadar hünerli Emre'yi tırnak içine alıyorum.
Hele borçları için bankaların karşısında diz çöktükten sonra!