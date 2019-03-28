Eskiler

BAHAR temizliği kadar ruh ve akıl temizliğine de ihtiyacımız var.

Bizlere en çok gereken de kardeşlik ve bütünlük.

Ama bakıyorum da toplum hızla uzaklaşıyor birbirinden.

Oysa galaksiler de böyle savrulmuştu bir zaman.

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Siyah beyaz filmlerde hala bizim çocukluğumuz oynuyor.

Televizyon dizileri ve teknolojik bataklık çocuklarımızın hayatıyla oynuyor.

Çocuklar da mesaj yolluyorlar annelerine babalarına.

"Geleceğime bıçak çekip geleceğim!" Not: Karaman'da 17 yaşındaki A.Y ile 15 yaşındaki arkadaşı E.S.M, kız arkadaşını bekleyen 18 yaşındaki Yasin Kocaoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Öldürme sebebine bakın:

"Instagram'daki hesabımdan canlı yayın yaparken bana küfretti!"

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Organik bir dünyayı kimyasal gerçeklere teslim ettik.

Hayatın asil gerçeklerini de şiddetle ve parayla takas ettik.

Şimdi ganimeti topluyor sistem!

Instagram hesabından!

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Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki bu ifade aslında mücadelenin onuru için kullanılmıştır.

Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki beş para etmez!

Hele elle yazılan mektupların değerini bilenler ve düşenleri yerden kaldıranlar için.

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Ben eski kafalıyım, teknolojiyi de sevmem teknolojik hesaplarla geçinenleri de.

Her sahnesinde söverek katilleri besleyen yeni moda yerli filmleri de sevmem televizyon dizilerini de.

Özür dileyeni severim çocukları seveni.

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O yüzden eskiler alıyorum.

Camların önündeki sardunya kokusunu.

Yoksulluğun teneke kapılarını.

Kuşların konduğu telgraf tellerini.

Müzeyyen Senar'ın Hamiyet Yüceses'in Nesrin Sipahi'nin şarkılarını.

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Şarkıların kimseyle hesabı yoktur.

Instagram hesabına sahip olmakla dünyaya hükmedeceğini zannetmek arasında bir bıçak mesafesi vardır.

O yüzden bazılarının Instagram hesabı ölümle tanışmak isteyenler için açık ve nettir.

Bu teknolojide bir insanın başka bir insanı öldürmesi için sudan sebepler de kendiliğinden var edilmiştir.

KIRIN ŞİFREYİ!

Sürekli estetik yaparak güzelliğinin arkasına sığınan sosyetik ünlü hala erkekleri etkilediğine inanıyordu.

Bir arkadaşıyla restorana gitti.

Bir süre sonra da arkadaşına karşıdaki adamı işaret etti.

"Birkaç dakikadır bana dikkatle bakan şu adamı tanıyor musun?" "Evet" dedi arkadaşı.

"Kendisi ünlü bir antikacıdır!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Kimsenin seni üzgün görmesine izin verme.

Fastfood yiyeceklerden uzak dur.

Radyoda gece şarkıları dinle.

Bazen ayrılıklar

Büyütür aşkı

Zafer kazanmış

Bir gönül yarası

Farz et fotoğraf

Çektirdik senle

Bir İstanbul hatırası



Koşsan yakalar mısın

Kaybolanları

Bunlar ayrılıkların

İyi yanları



Biz aşkı acıyla

Keşfedenleriz

Kaderine küsüp

Seyredenleriz

Hala temiz kalan

Bir ruhumuz var

İnadına sevip

Kaybedenleriz



Hakkı YALÇIN