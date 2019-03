Eskiler

HAYVAN sevmenin insanlıkla ilgisi vardır.

Vahşi hayvan beslemenin de kurallarla.

Sokak köpeklerinin gözlerindeki derinliği birçok insanda göremeyip ama vahşi hayvan cephesinde durum farklıdır.

Onlar çok zaman kompleksi sahiplerinin koruyucusu konumundadır.

Sahipleri de bunu bildikleri için kendilerindeki gücün ahtapotunu sokaklarda sergilemekten haz alırlar.

Köpeklerinin tasmalarını bırakıp!

****

Tasmasız sokağa bırakılan vahşi köpek sahiplerini uyardığınız zaman aldığınız cevap aynıdır.

"Korkmayın bir şey yapmaz!" Hayır yapıyor, öldürecek kadar yapıyor hem de.

O yüzden tasmasız dolaştırılan hayvanların saldırısı; cinayete teşebbüs sayılmalıdır!' Çünkü o hayvanın doğasında var olanı dışarı çıkarmak için fırsat kolladığını sahibi de biliyor.

*****

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki çocuğun karşılarına; hayatlarına kast eden bir sorumsuzluğun vahşeti çıktı.

Babaanneleri ile yürüyüşe çıkan 2 ve 7 yaşındaki çocuklara Rotweiller cinsi köpek saldırdı.

İki kişinin gezdirmek bahanesiyle serbest bıraktığı köpeğin saldırısında 7 yaşındaki Mehmet Yasin kolundan yaralanırken 2 yaşındaki Almila'nın başı ve vücudunun birçok yeri parçalandı.

Ölüme çeyrek kaldı yani.

*****

Çocukların babasının gördüğü korkunç manzaradan sonraki sözleri acı dolu.

"Kızım 5 dakikadan fazla uyuyamıyor. Herhangi bir ses duyduğunda çok korkuyor ve ağlıyor." O çocuk ömür boyu bu korkunun yan tesirleriyle uğraşacak.

Babanın isyan kokan diğer cümlesine bakın.

"Bu kadar kötü yaralanmasına rağmen benim çocuğuma yardım etmeyip kaçan insan hala elini kolunu sallayıp köpeğiyle gezebiliyor." Bizim hukukumuzda "çocukların canı bir köpek dişi kadar değer bulmuyorsa" hangi vicdandan söz edebiliriz, hangi hayvan sevgisinden?

Ve hangi hayvan sevgisinden?

*****

Bu tarz köpeklerin saldırısı ilk değil, o yüzden "o köpeğin sahibinin cinayete teşebbüsten yargılanması gerekiyor desem" faydası olur mu?

Hayvanları sevmek insan katline zemin hazırlamak! ve manzarayı seyretmek için tasmayı bırakmak değilse!

UYUŞTURUCU

1950'li yıllarda uyuşturucu yabancı ülkelere portakal kasalarında sokulurdu.

Balmumundan yapılmış sahte portakallarla gerçek portakallar kasalara dizilirken uyuşturucu altın çağlarından birini yaşadı.

Şimdi balığın içinde kokain.

Kokusu bastırır diye sarımsak arasında esrar.

Soysuzluk her zaman yeni modeller geliştirir.

Deneme yanılma yöntemini de geliştirdiği içindir ki, bu teknoloji ile hala dünyada en büyük pazardır uyuşturucu. Bunu aklımız almaz!



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklarının adına ağaç dik.

Otomobilini düzgün park et.

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Kağıttan oyuncak yap.

O kar beyaz yüreğini

Kırdıysam affet beni

Dert ortağım sayıyorum

Bu lacivert geceleri

Yüzüm ayrılık sarısı

Yaralarım kahverengi

Mavi gönül denizimde,

Kırık bir deniz feneri

Kanıma karışmış sevdan

Bu kırmızı ten kokusu

Umudun gözleri yeşil

Bu hasretin sen kokusu

Ayrılığın her renginde

Senden izler taşıyorum

İki kişilik sevdayı

Tek başına yaşıyorum



Hakkı YALÇIN