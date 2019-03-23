Gözdağı!

ŞEHİRLERİN de havası değişti insanların da.

Hayattan şikayet ediyoruz ama müsriflik had safhada.

Günde 7 milyon ekmeği sokağa atıyoruz.

Kimimiz güzel evlerde kimimiz sokaklarda yatıyoruz.

Hiç kimse ölüme ne kadar yaklaştığını hesaplamıyor.

Var olanlarda para hesabı!

Olmayanlar ne manavı tanıyor ne kasabı.

*****

Gözlerindeki açlığın korkularını gösterenlere nanik çekenler var.

Zaman arsız insanlar umarsız.

Herkeste beleşe konma isteği.

Terbiyesizliğin de kantarı kaçtı bencilliğin de.

Başkalarının karısına kızına "yiyecekmiş gibi" bakılıyor da sokakta yatan birine yan gözle bakılmıyor.

Sanki bir kuru yaprak düşmüş ağaçtan.

*****

Sosyal medyada vur kır parçala.

Bir gözü öbür göze düşman etmenin linç orduları sahnede.

Küçük şeylerle mutlu olan çocukları bile kaybettik, büyük yalanların ortasında!

Eskidendi sevda dili.

Merhametsizlik akıl almaz boyutta.

*****

Televizyonlar zehir kutusu.

Sanatçı sayılıyor yeni yetme çaylaklar!

Aylaklar artist oldu da paraya para demiyor artık.

Yakışıklı ve güzel olmaktan başka hiçbir özellikleri yok.

Gerçek sanatın adı bile geçmiyor.

O soysuz esprilerle donanmış ve hiçbir mesaj içermeyen yerli filmlere koşanlar, çocuklarını yakmış demektir.

Haysiyete ayna tutan tiyatrolar güme gitti.

O yüzden; "bir ülkede tiyatro biletleri sinema biletlerinden çok satıldığı zaman insanlık ayağa kalkmış demektir."

*****

Evet, gidenler gitti ama kendiliğinden gelmez güzellikler.

Çağırmalıyız.

Gök gürültüsü ne ki, hayatta hiçbir gerçek kuşlar kadar gürültü yapmaz insana!

"Uyanın" diye.

Kuşların yaptığı gürültüyü bizler yapamıyorsak.

Hiç korkmadan bağırmalıyız.

*****

Unutmayalım ki her haykırış kendi dağında yankılanır.

Gözdağında değil.

UCUZ ÖLÜM!

Hiç unutmuyorum, sahte rakı imal edenlere verilen cezayı az bulduğumu belirten yazım için hakim karşısına çıkmıştım.

Adaleti yönlendirme suçundan!

Ondan sonra parantez içinde sakladım cümlelerimi.

Adalet benim cümlelerimden etkilenmesin diye!

Ama sahte rakı imalatçıları bu hukuktan çok etkilendiler, şimdi merdiven altlarında bile sahte rakı imal ediyorlar.

Ölüm sudan ucuz diye.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gözlerini kontrol ettir.

Takdir etmeyi öğren.

Her türlü şartta nazik ol.

Vapurla yolculuk yap.

Eski arkadaşlarının izini bul.

Terk edip gideni

Yüreğim hatırlamaz

Tüm harfleri silinmiş

Bir isim gibi

Yıkıldığım halde

Ayakta duruyorum

Rüzgarına kafa tutan

Yapraklar gibi

Çok sevmenin bedeli bu

Yarası derin

Bir sızı var tenimde

Gururlan bu senin zaferin

Yalan değil ahım kaldı

Mahşer günü sözleşelim

Bu yürek seni affetmez

Dua et de ben ölmeden

Helalleşelim



Hakkı YALÇIN