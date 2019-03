Deli rüzgar!

KİMİN haklı kimin haksız olduğunu sorgulamakla geçti ömrümüz.

Ne savcıyız ne avukat.

Sadece vicdanımızın sesini dinledik.

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek ve kimseyi kayırmayan bir hukuk istedik. Varlığını fark etmediğim bir şeyin yokluğunu sorgulamaktan bıktım.

Demokrasiyle tokalaşma özlemini de bıraktım.

Kaybettim elimi.

*****

Kalbimizin şiirlerini yazmakla geçti ömrümüz.

Tek yolumuz sevgiydi.

Düşene vurmamayı küçükken öğrendik.

Ama bu topraklarda merhametin kuruduğunu gördüm ya, kurumuş yapraklara bastığım ses benden daha gür çıkabilir.

Unutulmuş şarkıları hatırlatmaktan yoruldum.

Suskunum.

Kaybettim dilimi.

*****

Herkesin gördüklerini görmek değildir önemli olan.

Gözleri görmeyen insanların gördüklerini görebilseydik keşke.

Çocukluğumda her şeyi mavi görürdüm şimdi renklerim yok.

Dünyanın her yanında terör ve nefret.

Ülkemizde sevgiden ve saygıdan eser yok.

Önümde geleceğin fotoğrafları duruyor.

Camilerde bile insanların katledildiği bir dünya ısınırken insanların birbirinden soğumasına şaşırmıyorum artık.

Işık almıyor bakışlarım.

Kaybettim gözlerimi.

*****

Bir deliden öğrendim aklı.

O günden sonra farklı bakıyorum.

Ne işimiz var dünya haliyle ne işimiz var nefretle.

Dişlerimi sıkmayı da bıraktım düşlerimi fırçalamayı da.

Gördüm ki deliler haklı.

*****

O yüzden yüreğimi de bıraktım.

Deli bir rüzgarın eline.

KONU TİCARETSE!

Avrupa Birliği internet reklamlarında piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 1.5 milyon Euro'luk bir ceza kesti.

İki yılda kesilen ceza miktarı 8.25 milyar dolar.

Mesele ticari rekabeti korumak olduğunda Avrupa Birliği'nin varlığını hissettirdiğini görebiliyoruz.

İnsani gerçeklerde neden oturdukları yerden kalkmadıklarını sorsak, kendilerine vicdani bir ceza keserler mi?

Hiç zannetmiyorum.

Dünya paranın etrafında dönüyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Müzik eşliğinde yürü.

Civcivi avucuna al.

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat



Hakkı YALÇIN