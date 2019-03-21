Araştırma!

HESABI yapılmış; bir kadın ömür boyunca 16 ay ağlıyormuş.

15 aylık süreyi anne olduktan sonraya sayalım.

Çünkü "anam ağladı" lafının temeli budur!

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Çocuklara yardım edip teşhir ederken, onların utanma duyguları hesaba katılmıyormuş.

O yüzden çocukların çoğu kendilerine yardım edilirken başlarını öne eğiyor.

İçlerinden ağlayanlar hiç hesaba katılmıyor ama insan olan bilir ki, büyüklerin günahları küçüklerin gözlerine düşer.

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Bilimsel araştırmaya gerek yok.

İnsan olana en güzel ders veren canlılardan biri karınca.

O yüzden bir buğday tanesini yüklenmiş karıncanın hamaratlığına bakınca içim gidiyor.

"Şu karıncalar evrim geçirmedi de biz niye bu hale geldik!" diye.

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Yapılan araştırmanın net sonucu.

"Kadınları aşağılayarak kendindeki erkekliğin var olduğunu göstermek isteyenlerin çoğu 'etek giyme bahsine' tutuşuyor." Bunlar en ufak olayda silaha yeltenen yeni düzen erkekleri.

Onlar için yapılacak en güzel öneri; yumurta topuklu ayakkabılarına isimlerini yazdırsınlar.

"O topuklu yumurtanın yarısı bir yana sarısı bir yana!" notu da bizden hediye.

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Sanatın en çok küçümsendiği toplumlardan biriyiz.

Resim ya da el sanatları sergilerini gezerken eserleri basitleştirmek için, "bunları ben de yaparım" diyenlerden geçilmiyor ortalık. O yüzden bazı sergilere levha asılıyor.

"Bunları siz de yapabilirdiniz ama neden yapmadınız?"

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Bir araştırmanın acı sonucu.

"Magazin borsasındaki haberler İstanbul depremiyle ilgili haberleri cebinden çıkarıyor." Uyarıların canı çıkar ama dedikoduya meraklı toplum gerçeğinde can çıkar huy çıkmaz.

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Teknolojiye mahkum olmadan önce insanların en çok güvendiği insanlar; postacılardı.

Şimdi kuryelere bile güven duyulmuyor. Hadi gel de nostaljik olma!

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Hala bizim ülkemizde en çok kullanılan söz.

"Atın ölümü arpadan olsun!" Kökleşmiş geleneklerin yıkıldığı bir ülkede, hayırsız evlatlar olarak toprağın bizlere analık etmesini bekliyoruz.

Evet, çoğumuz "atın ölümü arpadan olsun" falan diyoruz ya!

O gün geldiğinde ve işler sarpa sardığında.

Ne at bulacağız ne arpa!

BELKİ DE!

Belki bir mutluluk kapısı kapandığında başkası açılıyor da bizler görmüyoruz.

Belki kıymetini anladığımız bir zaman dilimi için ne çok şeyi harcamışızdır da hala farkında değiliz.

Belki bizleri ağlatanları güldürenlerden çok seviyoruz da o yüzden arabeskin modası bu ülkede hiç geçmiyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kaybettiğin zaman aldığın dersi kazanç say.

Mavi düşün.

Kütüphaneye git.

Fırından çıkmış ekmeği kokla.

Tatil planı yap.

Vedalar geziniyor

Şehrin sokaklarında

Senin günahın vardır

Saçımın aklarında

Kaderime küserek

Usul usul yürürüm

Bir hayata karşılık

Ben bin defa ölürüm

Beklediğim yollardan

Hep bir yabancı çıkar

Hangi taşı kaldırsam

Altından acın çıkar

Mahşer günü gelsen de

Seni sevda bilirim

Gözlerinin önünde

Saygıyla eğilirim



Hakkı YALÇIN