Bugünkü
Takvim
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 20 Mart 2019, Çarşamba

Şenol Güneş

LLİ takımın yeni patronu Şenol Güneş'in önceki gün Riva Tesisleri'nde basın toplantısı vardı. Ben de oradaydım.
Milli hafta ilan edilen bir haftaya mahsuben iki zorlu maçın anonsu kadar, geleceğin beklentilerini açıkladı.
"Biz olmalıyız" dedi.
"Yeniden yapılandırma değil herkesin yeniden ayağa kalkmasını istiyorum" dedi.
Milli takıma karşı duyulması gereken sevdanın eksikliğini hissettiği için belki.
***
Hedeflerden önce, sevgiye, barışa ve huzura davetin özne olmasını, "Şenol Güneş'te var olan sevginin yansıması" dedim.
"Sevginin olduğu yerde başarı da olur" sözüne imzamı atarken.
***
Şenol Güneş'in samimiyetine hayranım.
Şeffaf biri, yanlışlarını da dile getirecek kadar da yürek zengini.
Hiç kompleksi yok.
Bilmediklerini kimseden saklamayacak kadar da cesaretli.
Antalyasporlu Nazım Sangere konusunda olduğu gibi.
***
Şenol Güneş, milli takıma davet ettiği futbolcuların durumu hakkında her teknik adamla görüşme yaptığını açıkladı.
Keşke her teknik adam her medya mensubu milli takım ruhunun ayaklanması için tek yürek olabilse.
Milli takım teknik direktörünün bile sırtından vurulduğuna sahip olduk ama nedense örtbas edildi.
O yüzden Şenol Güneş'e kalkan olmak da görevimiz.
***
Şenol Güneş milli takımdaki devrimin adıdır.
Pırıl pırıl madalyası vardır, bilgisi ve futbol zenginliği vardır.
Lucescu'nun enkaza çevirdiği bir takımı ayağa kaldırmak için zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyorsak, hepimizin böyle bir teknik adama destek borcu vardır.
***
Onurlu bir ömrü yenileyen kaç teknik adam tanıyorsunuz?
Şenol Güneş'i anlamak için Şenol Güneş gibi insani duygulara sahip olmak gerekir.
Sokaktaki kadından çiçek alacak gönül zenginliğine sahip olmak gerekir.
Şenol Güneş'i okuyabilmek için herkesin içindeki çocuktan izin alması gerekir.
Şenol Güneş'i çocuklar bakışlarından okur çünkü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Şenol Güneş
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ