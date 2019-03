Futbol taraftarı

Bugünü futbol taraftarlarına ayırdım. Her şeyi değiştirebilecek kadar güçleri olduğu halde o gücü tersine kullananlara!

*****

Futbol maçlarına ölmeye gidenler misin, yoksa "meşin yuvarlağın" anlamını bilenlerden mi?

Rakip takımlara ana avrat sövmenin faiziyle mi besleniyorsun, yöneticilerin biletleriyle mi?

Seni tahrik edenlerin aslında neyin peşinde olduğunun farkında mısın?

Senin yöneticin ağzını bozduğunu zaman oh çekip sosyal medya militanı olanlardan mısın?

O yöneticilerin şehirlerarası teröre davetiye bastırdığını görüp, onlara karşı "sunaklar kanla mı dolmalı?" diye pankart açabiliyor musun?

En son ne zaman karşı durdun yöneticine?

*****

Televizyonda spor programı izlerken soytarılığa verilen primler senden mi kesiliyor? Popülerlik peşinde koşanlara, "insanlığın para kadar şerefe de ihtiyacı var" diye haykırabiliyor musun?

Yoksa "benden olsun çamurdan olsun" zihniyetine barınak mı ediyorsun ruhunu?

*****

Önce kendini sorgulamak için bakacaksın aynaya.

Rengini değil gerçekleri savunacaksın.

Yoksa karanlıktan ne kadar uzaklaşmak bahanen varsa, gerçekte karanlığa o kadar yakınlaşmak tutkun var demektir.

Kendi renklerinin çıkarından başkasını gözün görmüyorsa.

Haksızlığa karşı ayaklanmıyorsan.

Otur oturduğun yerde.

Senin gibiler her yerde!

*****

Ruhunun kapısı kardeşliğe açılıyorsa, her kulüp sevgisinin sendeki karşılığı insanlıkla eşdeğerse.

Sen hayatın da şifresini çözdün demektir.

Sportmenliğin yolunda haklının yanındaysan.

Her türlü şiddete karşıysan.

Attığın her adımda kendinle gurur duy.

Senin gibiler çok az.

DEMET AKBAĞ

Hepimizi güldüren kadın önceki gün büyük bir acı yaşadı. Demet Akbağ 58 yaşındaki eşi Zafer Çika'yı bir trafik kazası sonrasında kaybetti.

Dün İzmir Çeşme'de toprağa verilen Zafer Çika da aynen Demet Akbağ gibi hayata gülümseyen bir adamdı.

Zarifti, merhametliydi.

Hayatını başkalarını mutlu etmek üzerine kuran Demet Akbağ'ın acısını paylaşmak için hangi cümleyi kursak yetersiz olur. Keşke elimizden fazlası gelebilse.

Zafer Çika'nın mekanı cennet olsun, Demet Akbağ'ın başı sağolsun.