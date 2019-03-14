Kayıp ilanı

Kırk yılda bir gangster çıkardı da aklı çıkardı şehirlerin!

Çocuklar kuşlar gibi sekerek giderdi okullarına.

Öğretmenler anaçtı okul müdürleri babacan!

Bir çocuk taciz edilecek, bir okul müdürünün odasında çocuk pornosuyla ilgili yayınlar bulanacak ha!

Ülke ayağa kalkardı bırakın şehri.

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Okul bilgisayarında çocuk pornosu izleyen bir okul müdürü düşünün.

Hala görevinin başında.

Bu adamın davası görülürken kendisine destek vermek için okulun yeni müdürü de yanında duruyor.

"Birliklerinden güç doğuyor!" Neye karşı? Çocuklarımıza karşı!

Bir tehlikeyi bertaraf etmek için mücadele ederken görüyoruz ki arkası sağlam kalleşliklerin.

Çocuklarımız onların "Ortadoğu'su!"

*****

Adını karanfile yazdıran güzelim insanları arıyoruz.

Posta kutularındaki mektupları.

Günler geçip giderken ruhumuzun dalgalı istasyonlarından gelen şarkıları arıyoruz şimdi, zulamızdaki şiirleri.

Şerefli bir hayatın ahşap merdivenlerini.

*****

Okul müdürlerine saygımı kaybettim.

Böyle okul müdürlerini mahkeme salonlarında korumaya alan hakimlere güvenimi kaybettim.

Bir kayıp ilanı vermem gerekiyorsa.

"Çocuklarımızın güvenliğini kaybettim. Hükümsüzdür!" H H H

Ne acıdır ki, devraldığımız güzellikleri çocuklarımıza miras bırakamadık.

Yalan en büyük sanat oldu.

Filmlerin, dizilerin ve şarkıların yozlaşmasıyla kötülüklerin arkası sıvazlandıkça daha kaybedecek çok şeyimiz var. Geleceği bugüne taşımak değil niyetim.

Geleceği bilmeyenlere, nereye taşındıklarını gösterebilmek.

Geleceğin yarattığı korku geçmişin bıraktığı izleri silmesin diye.

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Bizim gibilere "eski moda" diyorlar.

Dert değil eskidik ama hep kendimiz olduk.

Geçmiş zamanın güzelliklerinde yürümeyi sevdik hep.

Hiçbir düşümüz gerçekleşmedi ama bizim gibiler her zaman olmayacak dualara amin demeyi sever zaten.

*****

Rüzgarın yönünü biz değiştiremezdik ama rüzgar da bizleri değiştiremedi.

Parayı bulmanın derdinde değiliz!

"Arkadaş ıslıklarında" saklambaç oynarken kaybettiğimiz çocukluk arkadaşlarımızı arıyoruz hala!

Okul müdürlerinden sakınmak zorunda olmadığımız arkadaşlarımızı!



​BİLİMSEL ZAFER!

Bir yakınım sağlığı için "yulaf neye yarar?" diye bir araştırmanın sonuçlarını öğrenmek için Google'da arama motoruna girdi.

Sağlıklı önerilerin yanında ekstra bir "yararlılık maddesi" çıktı.

"Cinselliği artırır!" Bu konunun yanındaki fotoğraf iki gay'in görüntüsü.

İşte size teknolojinin bilimsel zaferi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Diş macunu tüpünü alttan sık.

Hamama git.

Görünüşe aldanma yanıltıcı olabilir.

Tek tesellim gözlerindi

Bakıp bakıp delirirdim

Bana öyle yakındın ki

Hep benimsin zannederdim

Bırakıp gittin beni

Yanarım için için

Yaralı kuşlar gibi

Sensiz ben bir hiçim

Duman gözlüm

Yaktın beni duman ettin

Acımadın ziyan ettin

Benim için yaşamaktın

Yaşamayı haram ettin



Hakkı YALÇIN