Alkışlar

Tren raylarına kulaklarımızı dayardık da trenin uzaktan gelen sesini bugünlerin şarkılarına değişmem.

O yüzden kulağınızı toprağa dayayın ve hayatı kalbinizle dinleyin.

Çocuklarınızın yatarken başucuna kadar gelen tehlikeyi duyabilirsiniz!

Hele çocuklarınızın elinin altındayken!

"O kirli teknoloji!"

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Maziyi hatırlatma tabletleri üretmek için kafa yoran bir eczacı tanıyorum.

"Nesrin Sipahi" diyor da başka bir şey demiyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kadın sesi olarak. Ben de onaylıyorum, "itirazı olan magazin kümesindeki tilkilere gitsin!" diyorum.

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Çıraklık yıllarımda çalıştığım tornacıda iş bittikten sonra elimdeki üstüpüyle dükkanı temizlerdim, pırıl pırıl sabaha hazır olurdu. İnsanların sabahları günaydınları olurdu, hasmına bile el uzatan delikanlı bir ruhu.

Şimdi teknoloji istemediğiniz kadar deterjan, özel ürünler falan icat etti!

Şimdi teknoloji yüreklerde kir üreten gerçekler üretti. Hangi şampuan o yürekteki kiri yok edebilir artık?

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"Para için her şeyi yaparım" diyen soytarılar jüri üyesi olduktan sonra sanatta ve sporda her şey değişti.

Şimdi ne ödüller dağıtılıyor al gülüm ver gülüm!

Bu ödülleri alanların arsızlığına mı yanalım onları seçenlerin ahlaksızlığına mı?

Bataklıklar kendilerine ait olmayanı geri verir. Ama ben bu ülkede hakkı olmayanı reddedeni görmedim!

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Sanat kendini yeniden icat etmeli.

Bu kadar "paralandıktan sonra" başka şansı da yok zaten. Ama parayı ikinci plana atan bir sanatın bizim ülkemizde itibar görmesi de mümkün değildir.

Ruhunu bile paraya satanlara paha biçilmezken!

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Akıntıya "yürek" çekecek adamlar da çok elbette. Ama onlar ekmeğini taştan çıkarmaya devam ediyor.

O yüzden namuslu insanların gönüllerinde onların heykeli var.

İsim mi istiyorsunuz?

Hakan Altun!

Onun insanlığı o kadar çok ki başkalarına bile yetiyor.

Kazandığını eğitimin neferliğine yatıran bir insanın "babasının oğlu" olmaktan bu kadar gurur duyması sebepsiz değildir.

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Bizim bildiğimiz tek şey; dalgalar yorulmaz.

O dalgalar ki; denizlerin alkışlarıdır.

O alkışlar soytarıların dağıttığı ödüllerle o ödülleri kabul edenlere tokat niyetinedir!

LAĞIM ÇUKURU

Sosyal medyadan insanlara hakaret etmeyi sövmeyi hatta tehdit etmeyi "kendine iş edinenler" var.

Kalleşliği delikanlılık sayanlar, her gün bir değeri öldürmek için gün sayanlar.

Bunların yaptıkları "teknoloji demokrasisi" sayılıyorsa, onlardan en ağır cezalar esirgeniyorsa.

Sosyal medyanın lağım çukurlarına "demokrasi çukuru" desinler de insanlar da haddini hukukunu bilsin!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara satranç öğret.

Çiçek açan ağaçların resimlerini çek.

Çocukları teknolojiden koru.

Nasıl alışırım

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diye

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Bu da benim ayıbım

Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde



Hakkı YALÇIN