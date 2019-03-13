Şenol Güneş; sevdanın diğer adıdır. Beşiktaş'la 4 sezonluk gönül bağı, tarihi başarılarla doludur.
Böyle bir insanı uğurlamak sanatına eşlik etmek zor değildir.
"Ne biriktirdiniz ömrünce?
Sevgi mi saygı mı?
Size hayatınızın en güzel yıllarını yaşatan biri uğurlamaktan acizseniz, taraftarlık kimliğinizi yeniden sorgulayın.
Beşiktaş'ı başarılara alıştırmak suçsa, Beşiktaş'ın içini boşaltmak cinayettir. Hiçbir teknik direktör içi bu kadar boşaltılan bir takımı hala üst katlarda tutamazdı.
Bu cinayete suskun kalanların Şenol Güneş'e saygı borcu vardır.
O yüzden Şenol Güneş'in vedasında omuzlarını hazır tutsunlar.
Bu ülkenin milli takımı besleyecek yetenekli gençleri var.
O gençleri sevgiyle eğitecek yürek de Şenol Güneş de var.
O yüzden kimsenin gözü arkada değil.
Futbol Federasyonu'nda Cengiz Zülfikaroğlu başkan vekili oldu. Yıllardır federasyona hizmetin özel isimlerinden biri.
Riva'daki tesislerde milli takımda forma giyenlerin geçmişten bugüne yapılan fotoğraflı yolculuğunu izlerken hakkını verdiğim adam.
Sükunetiyle her şeyin altından kalkabilen yönetici gerçeğinin ta kendisi.
Ben duruşuyla her şeyi anlatan adamları seviyorum zaten.
Saha kenarında asalet heykeli gibi duran zarif teknik adamları sevdiğim gibi.