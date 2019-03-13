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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 13 Mart 2019, Çarşamba

Adamlık

ŞENOL Güneş, Türk futbol tarihindeki en büyük başarının adıdır. Milli takımdaki madalyası hala parlıyor.
Şenol Güneş; sevdanın diğer adıdır. Beşiktaş'la 4 sezonluk gönül bağı, tarihi başarılarla doludur.
Böyle bir insanı uğurlamak sanatına eşlik etmek zor değildir.
***
Taraftar olmakla istediği her şeyi söyleme hakkını kendinde bulanlara biz soralım.
"Ne biriktirdiniz ömrünce?
Sevgi mi saygı mı?
Size hayatınızın en güzel yıllarını yaşatan biri uğurlamaktan acizseniz, taraftarlık kimliğinizi yeniden sorgulayın.
Beşiktaş'ı başarılara alıştırmak suçsa, Beşiktaş'ın içini boşaltmak cinayettir. Hiçbir teknik direktör içi bu kadar boşaltılan bir takımı hala üst katlarda tutamazdı.
Bu cinayete suskun kalanların Şenol Güneş'e saygı borcu vardır.
O yüzden Şenol Güneş'in vedasında omuzlarını hazır tutsunlar.
***
Şenol Güneş'in milli takımda ikinci kez göreve gelmesi, birçok başarının teminatıdır.
Bu ülkenin milli takımı besleyecek yetenekli gençleri var.
O gençleri sevgiyle eğitecek yürek de Şenol Güneş de var.
O yüzden kimsenin gözü arkada değil.
Futbol Federasyonu'nda Cengiz Zülfikaroğlu başkan vekili oldu. Yıllardır federasyona hizmetin özel isimlerinden biri.
Riva'daki tesislerde milli takımda forma giyenlerin geçmişten bugüne yapılan fotoğraflı yolculuğunu izlerken hakkını verdiğim adam.
Sükunetiyle her şeyin altından kalkabilen yönetici gerçeğinin ta kendisi.
Ben duruşuyla her şeyi anlatan adamları seviyorum zaten.
Saha kenarında asalet heykeli gibi duran zarif teknik adamları sevdiğim gibi.
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