Ekmek davası

İstanbul'da Ataköy 11.Kısım'da oturuyorum. Politikayla yakınlığım yoktur, mahalleme gelen politikacıyı da pek görmedim.

Geçen dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bu seçimde de CHP'nin adayı olarak bugün bulunduğum siteye geliyor.

Zerre kadar hizmetini görmediğim bir adamın yüzünü görsem ne olur?

CHP kendi seçmenine bile hizmeti layık görmeyip hiç çalışmayan böyle birini yeniden aday gösterecek kadar "hizmet dışıyken!" H H H

Bülent Kerimoğlu bugün sözde sitenin dertlerini dinleyecek özde oy isteyecek.

Siteyi pislik götürüyor. Sitenin bir yönetimi var öznesi de para cümlesi de.

Bugün onurlu bir vatandaş karşısına dikilse; "Bülent Bey bu siteyi pislik götürüyorsa bunda sizin payınız ne kadar?" dese Bülent Kerimoğlu'ndan önce sitedeki şakşakçılar adamın üzerine yürür. Pastadan pay almak için!

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Sitenin önündeki yolda fuhuş yapan kadınlar işlerini sitenin içine girerek hallediyorlar. Afişler asıyoruz nafile!

Sitede "genel ev" olarak çalışan özel hane var.

Sitenin parkında oynayan çocuklar tehlike altında, kaç kez sokaktan gelen sübyancı çakallar yürekli delikanlılar tarafından kovuldu.

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Sel baskınında site sakinlerinin İSKİ'den kazandığı 800 bin liranın hesabı hala ortada yok.

Site ağalığını kurmuş sakinler de kuzu olmuş!

Yıllarca demirbaş olarak toplanan paralar ve faizlerin de hesabı yok.

Ama aidatını bir gün geciktiren vatandaşa faiz uygulanıyor.

"Sitede oturanlar hakları olan paraların iç edilmesine tek söz etmezken, hangisi bugün Bülent Kerimoğlu'na, "Sizin Bakırköy Adliyesi'nde adınızın karıştığı kaç dava var acaba?" diyebilir?

Siteyi koruyamayanların kabadayılıkları ayaklanmaz mı?

"Başkanımıza nasıl konuşuyorsun sen" yağcılığına mahsuben!

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Bugün beceriksiz bir belediye başkanı kendisine ödül, Bakırköy halkına ceza veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun gururu olarak benim bulunduğum siteye geliyor.

4 yıldır bir kere adım atmadığı yere kim bilir nasıl havayla girecek!

Ve kendilerine benzeyen site yönetimi tarafından kim bilir nasıl karşılanacak!

"Lokal parti" olmakla ülkenin partisi olmak arasında uzun bir yol var.

Biz buna "ekmek davası" deriz.

Ekmek davasında saksılara su da verilir. Hamallık da yapılır kanalizasyon da temizlenir.

Ekmek davası; kebapçılarda beleş yemekten bin kere değerlidir.

AYNI ÇATI ALTINDA

Eski futbolcu boşanma davası açtığı eşi için mahkemeye deliller sunuyor.

"Eşim fuhuştan sabıkalı.

2011 yılında Barbie fuhuş operasyonunda şüpheli, Dolandırıcılık, sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır üstelik de uyuşturucu kullanıyor." Adama sormazlar mı?

"Böyle bir kadınla 'düne kadar' evli kalmakla, o suçların arasında gezinmek arasında sen nerdesin?" "Ben yoktum" diyebilir mi acaba?



MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Sokak pazarına git.

Çocuğunun elini asla bırakma.

Bir kere gözden

düştüyse

Ayakta kalmaz insan

Kaderin sana kestiği

Cezayım ben

Aşka borçlu kalınmaz

Af çıksa sana vurmaz

Bundan sonra başına

Belayım ben

Hayallerin misillemeyse

Hiç kuşkun olmasın

Ödeştiririm

Sitemlerim sana

Ağır geldiyse

Eskileri getir değiştiririm



Hakkı YALÇIN