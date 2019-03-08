Kadınlar için

Sevgili kadınlar.

Hayatı televizyon dizilerine benzeyenleriniz var, benzetilenleriniz!

Namuslu yaşama gömlek diken, çile üstüne çile çekenleriniz.

"Senede bir gün" şarkısına klip çekenleriniz.

Hala çözülmemiş dertleriniz var, sizlere musallat olan, bıyıklı bıyıksız namertleriniz!

Zorbalığın arabalarına zorla bindirilen ölü gibi kolayca indirilenleriniz.

Mahkeme salonlarında bir kravat kadar değeri olmayanlarınız.

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Kucağında bebeleri ölenleriniz var, kocaları tarafından bebelerinin önünde öldürülenleriniz.

Yerlerde sürünenleriniz ayakta kalanlarınız!

Etinizi sütünüzü sağanlarınız var, sütten kesilenleriniz.

Yolları kesilenleriniz haraca bağlananlarınız.

Üç paralık erkeklerin açtığı yarayı küçük bir teselliyle saranlarınız.

Üç öğün dayak yiyip susanlarınız var, kan kusanlarınız.

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Töre cinayetlerinde ölüme gelin gidenleriniz var, gittiği yerden dönmeyenleriniz.

Daha ortaokul çağında kadın olanlarınız!

Hayatın en zayıf yerinden dal gibi kırılanlarınız.

Namuslu işçiliğin kıyısından sapmadığı için işsiz kalanlarınız.

Anlamlı bir tablo gibi bakanlarınız var, sigarası yakılanlarınız sigara gibi yakılanlarınız.

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Suskun erkeklere inat adaleti ayağa kaldıranlarınız var, düşlerini katlayıp çeyiz sandığına kaldıranlarınız.

Erkeğin elinin kiri sayılanlarınız üçüncü şahsın şiiri sayılanlarınız.

Yediği dayaktan etleri moraranlarınız var, dava dosyaları adliye koridorlarında sararıp solanlarınız.

Şerefsizliğe karşı sur erkeklerden daha cesur olanlarınız.

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Derin sızılara rağmen ah etmeyenleriniz var, alın terinden gayrısına tamah etmeyenleriniz.

Karıncayı bile incitmeyenleriniz.

Çocuklarına analık ederken kadınlığını unutanlarınız var, insanlık tarihinde unutulmayanlarınız.

Bu zalim hayattan bıkanlarınız, yoldan yeni dönmüş olduğu halde yeniden yola çıkanlarınız.

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Omuzlarda dağ gibi yükselen eli öpülesi kadınlar.

Saçından bileklerine kadar iffet kokan kadınlar.

Yeryüzünde yaşamla savaşırken madalyalarını gökyüzünden alan onurlu kadınlar.

Bir gün değil her gün bu saygıyı hak eden kadınlar.

Gününüz kutlu olsun.

ERKEKLİK!

Ne garip bir çelişkidir ki, ekmeği eliyle bölen erkekler, ekmek bıçağıyla kadınları doğramayı seçti.

Ve bunun adına erkeklik dediler.

Onlar sadece içlerindeki erkeği değil erkekliğin şanını da öldürdüler.

Kendilerini alkışlayanlarla birlikte!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendine iyi davran.

Lavabo kenarında yüzük bırakma.

Sokaktaki kadından çiçek al.

Bu akşam giderken

Sessiz sedasız

Son bir defa dönüp

Yollara baktım

Gözlerimde yaşlar

Dilimde şarkın

Kapına kırmızı

Bir gül bıraktım

Sanma ki dönerim

Artık geriye

Bu sana aşkımdan

En son hediye

Beni hatırlayıp

Ağlarsın diye

Kapına kırmızı

Bir gül bıraktım



Hakkı YALÇIN