Tutulma!

Geceleri klasik müzik konserleri olurdu televizyonda.

Kesinlikle izleyicisi olurdu.

Şimdi eli silahlı dizilerde bir kadın çocuğuyla birlikte diz çöktürülüyor da karşısında iki adam erkeklerini gösteriyor elindeki silahla.

O diziler yeni moda delikanlılık yarattı.

Biz buna "şiddet tutulması" diyoruz.

*****

Sokaklardaki kimsesiz çocuklar ayaklarında ayakkabıları olmadığı için "yoksul" değildir.

Onların yoksulluğu sevgiden mahrum bırakılmaktan geliyor.

İnsanların gözlerinin içine bakıyorlar o sevgiyi bulabilmek için.

Yetkililere imzalı fotoğraflarını gönderiyorlar; "yok mu bizleri kurtaracak birileri?" diye.

Herkes muhteşem seyirci.

Biz buna "insanlık tutulması" diyoruz.

*****

Balkonuna konan kuşlara tuzak kuranları yazmıştım geçen hafta.

Kuşlardan haber geldi.

"Balkonlarına konduğumuz için rahatsız olan beyler varmış. Konacak ağacımız olsa onların balkonlarında ne işimiz var." Ahlaksızlara, kadın katillerine, çocuk tacizcilerine kılını kıpırdatmayıp, balkonundaki kuşlara bile tahammül edemeyenler var ya!

Biz buna "vicdan tutulması" diyoruz.

*****

O sırada göğüs kafesindeki kuşları uçuruyor lösemili çocuklar.

"Bize ilaç bize sevgi bize yaşamak getirecek" diyorlar.

Duyan var duymayan var.

Duyanları melekler karşılıyor cennetin musluğunu açıyorlar.

Duymayanları kendi haline bırakıyorlar bencillik hummasında!

Hayatında bir kez olsun bir insana hayat vermek için parmak kaldırmayıp;

"bana ne canım ben kader bekçisi miyim" diyenler var ya!

Biz buna "akıl tutulması" diyoruz.

*****

O kadar yasa çıkıyor, o kadar açıklama yapılıyor ama hala kadınlar erkek vahşetinin kurbanı.

Dilindeki sövgülerden belindeki silahından başka hiçbir şeyi olmayan erkekliğe paha biçilemiyor.

Yükselen değer alçaklık oldu ya da erkekliğin çekirdeği bozuldu.

Biz buna "erkeklik tutulması" diyoruz.

*****

Çiçekler güceniyor, adına yemin verdiğimiz bütün değerler kötülüğe yeniliyor.

Ve öyle hızlı gelişiyor ki her şey!

"Tutabilene" aşk olsun!

JİLETÇİ FUTBOLCU

Futbol dünyasında daha görecek çok şeyimiz var.

Futbolcunun terörist olanını gördük de futbol maçına jiletle çıkanı görmemiştik.

Onu da gösterdiler.

Amedspor futbolcusu Mansur Çalar;

Sakaryaspor'la oynanan futbol maçına elinde jiletle çıktı.

Sakaryasporlu futbolcuların boyun hizalarındaki jilet izleri, o cani ruhun futbola attığı en soysuz imzadır.

Ama ne acıdır ki, mahkeme bu adamı serbest bıraktı.

Suç ve ceza birbirini tanımıyor artık.

Bu demektir ki bundan böyle kesici aletler sahanın içine sokulabilir.

Bu demektir ki çocuklara tecavüz edenlere, kadınları katledenlere gösterilen hukuk hoşgörüsü böyle adamlardan da esirgenmeyecektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Banyoda şarkı söyle.

Başarını onu kazanmak için kaybettiklerinle ölç.

Kendi rengini seç.

Bir kader fırtınası

Aramızdaki savaş

En deli anıları

Siliyor yavaş yavaş

Kendini ele verir

Kalbi kırık sevdalar

Sönmeye çeyrek kala

Yıldızlar böyle parlar

Aşk da yenilir

Zamana karşı

Kal diyemem ki sana

Hadi git

Bazen alışmak

Kıymaktır aşka

Alıştık ve kaybettik



Hakkı YALÇIN