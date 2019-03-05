Bir adam düşünün tırnaklarıyla kazıyarak bir takım yarattı.
Bilginin ve sevginin eseri bir takım; tesadüflerin değil.
Her türlü saha dışı saldırılara karşı o takımı 4 sezondur tepede tutan sihri üretti.
Futbol da hümanizmin temel ilkelerinden biriyse.
Başakşehir şampiyon olsa da olmasa da teknik direktörü şampiyondur.
Abdullah Avcı duruşuyla bilgisiyle ve futbol adına yaptıklarıyla tez olarak okutulmalıdır.
En azından Türk futbolunun geleceğini aydınlatmak adına.
Erzurumspor maçından önce de 8 puanlık fark vardı ama Erzurum maçında net golü gasp edildi kimse konuşmadı.
Sezon başından beri 6 puanına sistem el koydu kimsenin çıtı çıkmadı.
Çünkü Başakşehir paranın özne olduğu futbolumuzda ticari sisteme aykırı bulunuyor.
Neymiş; "Başakşehir'in şampiyonluğu reytingleri düşürürmüş!" İnsanlığı ayağa düşürmekten iyidir.
"Başakşehir şampiyon olursa büyüklerin yayın gelirleri azalırmış!" O büyükler diğerlerini sömürerek ayakta kalmak yerine gerçek üretim yolları bulsunlar!
Bilinmesi gereken bir şey varsa, para asalet değildir.
Spartaküs'te para yoktu.