Seçim nasıl kazanılır!

Seçim eğlencelidir kendine göre bir sihri vardır.

Her parti kendi kaderini kendi yaratır.

O yüzden kendini yenileyeceksin.

Gerçeklere döneceksin yüzünü.

Sesinin karşılığı gelecek.

Seçimi kazanmak için çok çalışmak gerekecek çok!

*****

Seçim popüler isimleri aday göstermekle kazanılmaz.

Sokaklara bayrak asmakla da, reklam filmleriyle de.

Gözlerinden uyku aksa da dörtnala koşturmakla.

Karşındaki seçmenin gözlerinin içine bakmakla.

Ellerini vatandaşın omuzlarında hissettirmek, mahalle kahvelerinde muhabbet etmek gerekir.

Çünkü en kolay sorular mahalle arasındaki insanlarda birikir.

*****

Seçim masal okumakla kazanılmaz.

Henüz ne yapacağına karar vermemiş olmakla da.

Hele beceriksiz adamları aynı ilçeye koymakla hiç kazanılmaz.

Ateşten gömlek giymek gerekir, konuştuklarının altına mühür basmak.

Ve her şeyden önemlisi hangi pistte dans ettiğini bilmek gerekir.

O pist ki; iki metrekarelik yer değil Türkiye'nin yüzölçümü demektir.

*****

Seçim boş vaatlerle kazanılmaz.

Saptaması gecikmiş gerçeklerle de.

Çaresizliği omuzlarından tutup silkelemek, göğsünü fırtınalara dayamak gerekir.

Kendini vatandaşın gözlerine ve yüreğine konuk ettirmekle.

Her şeyden önemlisi güven vermekle.

*****

Seçim; verdiğin emekle.

Risk almakla.

Kaybetmekten korktuğun koltukta oturmakla değil ayak basılan her karış toprakla.

Acı ama gerçek; seçim "o küçümsenen halkla" kazanılır.

İSYAN!

Çocukluğum, siyah beyaz televizyon ekranından bugünlere bakıyor.

O yüzden bütün renkli televizyonları yakıyorum.

"Çocuklarımızın ömrünü yaktınız" diye.



İNSANLIK

Bir insanın anne karnında gelişmesinden doğumuna ve akıl çağına ulaşmasına kadar en az 20 yıl gerekiyor.

Onun yapısını anlayabilmek için 30 asır lazım.

Ruhuyla ilgili gerçekleri anlayabilmek için neredeyse sonsuzluk kadar uzun bir zaman dilimi gerekecek.

Böyle bir canlıyı saniyelik kurşunla öldürecekler kimsenin sisi çıkmayacak.

Sonra ortaya yeni bir teknoloji çıkacak ve yapay zekayla insanın yerini tutan robotlar üretecekler öyle mi?

Ne yazık ki öyle!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kahve içmek için fırsat yarat.

Kimse değişmez sakın unutma.

Yaşadığın şehri tanı.

Ağaçların resmini çek.

Aklına gelir bir gün

O taş kalbine

Bir anda ateş düşer

Heyecanlı bir telaş

Yolun şehrime düşer

Sen mi geç kaldın

Ben mi erken gittim

Bir hasret rüzgarında

Saçların önüne düşer

Seni hiç affetmeyen

Biri yaşamıştır belki

Kokusunu duyarsın

Artık hüzün vaktidir

İçin için ağlamak

Bu defa sana düşer

Hakkı YALÇIN