Fenerbahçe; Beşiktaş'ın kendi mahallesini "korku platosuna" dönüştürdüyse Fenerbahçeli futbolculara hakkını veririz..
"Yüreklerinize de ayaklarınıza da tebrikler" derken, Beşiktaşlı futbolculara dip not düşeriz.
"Korkaklar kazanamaz."
Bu sonuçla bir yıkım "şimdilik" engellenmiştir.
Ali Koç'un kredisi yükselmiştir.
Neresinden bakılırsa Fenerbahçe adına "huzur simülasyonu" için harika bir sonuç alınmıştır.
Ama gerçekleri bir gecede hasıraltı edemeyiz.
Fenerbahçe'nin özellikle derbi maçlarındaki anlık çıkışlarının "yeterli" bulunmasıyla, ardından gelen kötü sonuçları hatırlatmalıyız.
Fenerbahçe'nin büyüklüğü Beşiktaş karşısındaki direnişi zaten emrederken, takımın ligde bulunduğu yeri görmezden gelenler için de notumuzu düşeriz. "Fenerbahçe tek gecelik direniş takımı değildir!"
Beşiktaşlı çocuklar için hüzünlü olan gece, sezon başından beri başı eğik duran Kanarya bakışlı çocuklar için sezon başından geçerliyse.
Fenerbahçeli futbolculara da notumuzu düşelim.
"Yeter artık biraz da güneşin doğuşunu anlatın.
Sezon başından beri gecelerin zehir olmasını yeteri kadar gösterdiniz çünkü."