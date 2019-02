Tayyip Erdoğan’ın vefasına mahsuben

Vefa ne güzel bir şeydir.

İyi günde kötü günde hatırlamak nasıl da değerli bir şeydir Hele bu güzellik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gösteriliyorsa.

Tayyip Erdoğan nereden geldiğini hiçbir zaman unutmadı.

En kötü günlerinde yanında bulunanlara vefasını da gösterdi nezaketini de.

Bu vefanın kalbine inildiği zaman "eski mahalle ruhunun yansıması" diyorum.

Kasımpaşa'da simit satarak büyüyen çocukluğuna ve eski fotoğraflarda elini cebine sokmuş delikanlı fotoğraflarına mahsuben.

*****

Sanatçı Alişan'ın üç ün önce melek oğlu Burak doğdu.

Tayyip Erdoğan, Alişan'ın düğününde nikah şahidiydi, ben de oradaydım.

Tayyip Erdoğan baba olan Alişan'ı mutlu gününde de telefonla arayarak tebrik etti.

Üstelik bunu iç ve dış politikada onca yoğunluk arasında yaptı.

Bana "Tayyip Erdoğan'ı niye sevdiğimi soruyorlar" bazen.

"En çok bu halini" diyorum.

Tayyip Erdoğan'ın hapisteyken kendisine çorba getiren onbaşıyı en görkemli koltukta otururken bile unutmayışına mahsuben!

*****

O Alişan ki, Tayyip Erdoğan'la tanışıklığı yıllar öncesine dayanıyor.

Tayyip Erdoğan'ın başbakan bile olmadığı yıllara.

O Alişan ki, kötü gününde Tayyip Erdoğan'ı hapishanede ziyaret ederken, her türlü tepkileri de göze almış biri.

Tayyip Erdoğan'ın Alişan'a gösterdiği vefa da, Alişan'ın kendi gücüne değil kalbine duyduğu saygı ve sevgiye mahsuben!

*****

İnsan merak ediyor bazen.

Her gün ülkenin bir yanına koştururken, onca sorunla gerektiğinde boğuşurken.

Kendi gerçeklerinden izinli olmaya nasıl dayanıyor diye.

Hayalleri bazen siyah beyaz yıllara teyelliyken.

İçindeki şarkılar şiirlerine denk düşen zamanlara selam yolluyordur belki.

"İçimde nice uzun yılların özlemi var." Ertelediği özlemlerine mahsuben H H H

Soygunculuğa ve haksızlığa yapıştırılan etiketleri sökerken.

Yüzündeki çizgiler verdiği mücadelenin onurlu imzası olarak dururken.

Yıllar geçse bile hala göğsü yerinden fırlayacak gibi heyecanlıyken.

Türk insanı da her seçimde ona olan vefasını gösteriyor.

Halkın çağrısına hiçbir zaman geç kalmayışına mahsuben!

HAKEM SORULARI

■ Hakem katliamlarının arasına reklam alanlar bunun için hakemlere hisse vermeyi düşünüyor mudur?

■ Bir hakemin maçta uşaklık ettiğin kulübün başkanı veya teknik direktörüne maçtan sonra hizmet etmeme şansı var mıdır?

■ Sahada cinayet işleyen bir hakemin göstereceği en büyük incelik, cinayet işlediği maçtan sonra düdüğünü darağacına asmak değilse nedir?

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuyan bebeği kokla.

Yaşlı insanlara saygılı davran.

Dostlarının derdine ortak ol.

Şarkı söyle sesini kaydet.

Bana diyorsunuz ki

Her sabah hasta sesiyle

Kalk diye

Yalvarmasa karın

Ve sen biraz geç kalınca

İşten kovulacağını bilmesen

Kara zeytin

Acı acı bakmasa yüzüne

Çayın rengi

Böyle soluk olmasa

Ekmeğin kabuğu böyle sert

Ve her aybaşında

Yakana yapışmasa

Ev kirası denen dert

Sen, isyan gülleri gibi

Kanayan bu şiirleri

Yazamazdın



Muammer HACIOĞLU