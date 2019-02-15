Baba olmak

Kızını kaybeden bir babanın acısını anlamak için insan olmak yeter.

63 yaşındaki bu baba, kızının bir rezidansın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesinin acısını dindirmek için mahkemeden çıkacak kararı bekliyorsa.

Kızını öldürmekle suçlanan şüpheli sanıklarla mahkeme salonunda karşılaştığında nefes alamayacak duruma geliyorsa.

O babanın adaleti gün sayıyor demektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olmasının getirdiği güç o babanın ayakta kalmasını sağlayan güçtür belki.

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O babanın adalet için acelesi vardır.

Ölmeden önce kızının katillerinin alacağı cezayı görmek şu sıralar en önemli dileğidir.

O babanın kuşkuları da vardır.

Gazi Üniversitesi öğrencisi kızının cinayetine adı karışanların çok hafif bir cezayla sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşma ihtimalini de hissetmektedir.

Bu ülkede alkollü sürdüğü sükseli aracıyla polis memurunu öldüren zengin züppe niye hapiste değildir?

O babanın bütün cinayetlerden de haberi vardır.

Bazen paranın karşısında yenilen adaletten de!

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Yükseklik korkusu olan kızının lüks bir rezidansın 20'nci katından atladığını varsayanlar, o babanın içindeki acıyı ikiye katlayanlardır.

"Kızımın hakkını bırakmayacağım" diye haykırmasında babalık ve annelik duygusunu birlikte yürüttüğü yılların insani birikimi vardır.

Ve bu hakkın ödenmesini istemek o babanın en doğal hakkıdır!

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63 yaşında babalar iyi bilir.

Hayat; başladığın beşiğe geri dönmektir.

Kızı Şule hala hayalinde miniciktir, bir baba olarak iki kolunu açtığı zaman boynuna dolamaktadır ellerini.

Çaresizliğin koynuna değil.

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O babanın kızının katillerinin alacağı cezayı bekliyor.

Oysa yapacak o kadar çok şeyi var ki.

Eşini kaybettikten sonra oğluna ve kızına hem annelik hem babalık yapan bir baba, şu sıralarn kızının odasına astığı gibi duran beyaz gömlek ve kot ceketine sarılarak geçiriyor günlerini.

Kendine "hakim" olmasına gerek yok. Baba olmak böyle bir şey!

KIRIN ŞİFREYİ(!)

Antalya'da yolda yürüyen 3 kadını feci şekilde döven ve hastanelik eden Mert Kütükerler adlı sokak kabadayısı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Savunmaya bakın.

"Tartıştığım şahıs sanıp vurdum.

O olmadığını anladığımda kadınlar karşılık verince kendimi savundum." Hukukumuz da böylelerini savunuyor ve sokağa salıyor ya helal olsun! O yüzden böyle zorbalar "kış uykusuna" bile yatmıyor!

İşleri başından aşkın!!!

MUTLULUK TAKVİMİ

Merdivende önündekini geçmeye çalışma.

Tiyatroya git.

Bahis oyunlarından uzak dur, kazıklanıyorsun!

Sen kaçan uykumsun

İkinci ruhum

Bir iç titremesi

Hassasiyetim

Gönüllü sürgünüm

Kendi sevdamda

Mahrumiyetim

Mahremiyetim

Senin gözlerinde

Kırık ışıklar

Sebebi ben miyim

Korkularının

Yazıl kaderime

Bir mühür gibi

Kaçıncı şahsıyım

Duygularının



Hakkı YALÇIN