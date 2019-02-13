Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özellikle yoksul insanlar için hayatın peşini bırakmıyor.

Tanzim satış noktaları bunun en güzel örneği.

"Spekülasyon yapmak isteyenlere, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz" derken, haksızlığın yakasına yapışmayı da bırakmıyor.

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Ticaret insanlara haksızlığı bahşetmez!

Satış noktaları insanların ocağına göz diken bir zalimlik festivali değildir.

Üsküdar Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret eden Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla orta ve uzun vadeli alınan kararları ifade etmesiyle, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada tanzim satış noktalarının hizmete girdiğini açıklamasıyla fiyatlar normale döndü.

Bu demektir ki; soysuz tüccarlığın beli kırılıyor.

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İnsanların yemeklerine bile göz dikenlerin karşısında durmak, vatandaşa insani hayatın kapılarını açmak insanlık hizmetidir.

O vatandaşın memnuniyetini görmek de ışığı görmektir.

Tanzim satış noktasındaki bir kadının Berat Albayrak'a sevgiyle sarılmasıdır o ışık.

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Marketlerin attığı geri adım da onların suç delilidir.

Fahiş fiyatlardan geri dönüş, kaç zamandır ellerini ovuşturan gıda teröristlerinin yenilgisidir.

O yüzden oyun içinde oyun çeviren, ruhunu nakde çeviren.

Namussuzluğunu etikete ekleyen.

Hak yiyen ve fahiş kazancın etiklerinin altına gizlenen hiçbir tüccar.

Adam değildir!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vatandaşla yolculuğunda o vicdansız tüccarlara mesajını vermiştir.

"Haksız kazancın hesabını tutmayın.

Eğer insansanız eğer yüreğiniz varsa vicdanınızın hesabını tutun!" H H H

Bu dünyaya kendini hatırlatacak izler bırakmak bir insan için en değerli gerçektir.

Kendilerini kazıklayan sisteme karşı duran adama, tanzim satış noktalarında sevgiyle sarılan insanların gönlündeki Berat Albayrak'ın tanımı bellidir.

"Halk adamı." Haksızlığın canına okuyan ve vatandaşın yüzünü güldüren bir Bakan'ın alkışlarla uğurlanması da sebepsiz değildir.

TRABZON TRAFTARI

Pazar gecesi hakem ve sistem tarafından "katledilen" Trabzonspor taraftarları bu haftaki Alanyaspor maçı için "eylem planları" tasarlıyor.

Kimileri başlama vuruşunda topu hakeme atmaktan yana.

Kimileri bir dakika sahada donuk kalmaktan.

En ilginç fikri, Trabzonsporlu bir arkadaşım önerdi.

"VAR kablolarını kessinler. Nasılsa bu kablolar gözler ve yürekler için değil." Benim özel notum: Vicdan "YOK"sa teknoloji hiçbir halta yaramaz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Şerefsiz kazanca karşı dur.

Fanatik olma adil ol.

Yaşlı bir insandan eski yılların futbolunu dinle.

Terk edip gideni

Yüreğim hatırlamaz

Tüm harfleri silinmiş

Resim gibi

Yıkıldığım halde

Ayakta duruyorum

Rüzgarına kafa tutan

Yapraklar gibi



Çok sevmenin bedeli

Ayrıkmış acısı derin

Bir sızı var tenimde

Gururlan bu senin zaferin



Yalan değil ahım kaldı

Mahşer günü

sözleşelim

Bu yürek affetmez seni

Dua et ben ölmeden

Helalleşelim



Hakkı YALÇIN