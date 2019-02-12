Yaşama sanatı

Bir arkadaş sohbetindeydik de gazeteci olduğumu öğrenen biri yan masadan sordu, "kriz nedir abi?" "Kriz lüks restoranlarda sarhoş olanların sabahları zor ayılmasıyla, günlerdir ağzına bir lokma koymayanların açlıktan bayılmasıdır" dedim.

"Anlayamadım" dedi.

"Aç olsan anlardın" dedim.

Yediği önündeydi içtiği elinde!

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O yüzden giderken masasına gidip, "kriz nedir biliyor musun?" dedim.

Şaşkınlıkla bakarken cevabı da ben verdim.

"Kriz her türlü şartta direnen onurlu insanların yaşama sanatıdır."

HAKEMLER İÇİN

Bazı hakemlerin sahada bıraktıkları delilleri cinayet romanlarında bile bulamayız!

"Biraz adalet almaz mısınız hakem bey?

Yoo sağolun aç değilim!

Yeterinden fazla hak yedim!"

Bazı hakemlere asla adalet teklif etmeyin almazlar. Onların uşaklıkta kusur etmemek için talimat alırlar.

Bizim mahalleye bir hakem taşındı, bütün mahallenin midesi bulandı!



MUTLULUK TAKVİMİ

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Kötü düşüncelerini kağıda yaz çöpe at.

Çay ve simit keyfi yap.

Vicdanınla hesaplaş.



Birlikte yaşanan

Son harika yaz

Biraz hüzün kaldı

Biraz Bodrum

Çeşme biraz



Erken biten yazların

Hüznü de erken gelir

Yaşanmadı böylesi

Bu aşkın hikayesi



Her dilde bilinir

Ah o haylaz fırtına

Yaprağı dalından

Kopardı rüzgar

Ardımızdan

Meleklerin bile

Ağladığı söylenir



Hakkı YALÇIN