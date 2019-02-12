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  • 12 Şubat 2019, Salı

Yaşama sanatı

Bir arkadaş sohbetindeydik de gazeteci olduğumu öğrenen biri yan masadan sordu, "kriz nedir abi?" "Kriz lüks restoranlarda sarhoş olanların sabahları zor ayılmasıyla, günlerdir ağzına bir lokma koymayanların açlıktan bayılmasıdır" dedim.
"Anlayamadım" dedi.
"Aç olsan anlardın" dedim.
Yediği önündeydi içtiği elinde!

***
"Merak ediyorsan krizin açılımını yapabilirim"dedim.
"Yap" dedi gülümseyerek.
"Kriz başın sıkıştığında 'aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' anonsu veren pahalı bir telefondur." O sırada telefonu çaldı bakmadı.
"Herkes hatır sormak için aramaz" dedim, "bir insana telefon numaranı verdiysen ve o insan seni arıyorsa açmalısın." "Şimdi başımı ağrıtır" diye umursamaz bir tavırla karşılık verdi.
"Bugün başını ağrıtan yarın da başının ağrısını dindirir" dedim de yine o kaypak gülüşünü attı.
"Kriz harika bir mazeret tıpasıdır" dedim, "hele senin gibi bencillik krizi yaşayanlar için!"
***
Öd kesesinin içinde bile para olduğunu düşünenlerden biriydi karşımdaki.
Kriz denince aklına sadece ekonomi gelmemesi gerektiği hatırlattım.
"Başka ne olabilir ki?" diye sordu.
"Sanatın ve sporun da krizi var!" "Yapma ya!" diye şaşkınlık travması yaşadı.
"Sanata bak" dedim, "yılana tilkiye bile isim giydiriyorlar." Hızımı alamadım, "futbola bak" dedim, "haramı kucaklayanlara apolet giydiriyorlar!" "Doğrusu kimleri kastettiğini anlayamadım" dedi.
"Anlasaydın çocuklarını gözüne kestirenleri de tanımış olurdun!" diye karşılık verdim.
***
Sadece paranın derdine düşen, para ve çıkar uğruna bataklığın ağzına düşen böylelerinin aynaya bakacak yüzü bile yoktu aslında.
Ben yazılarımı buğday taşıyan karıncalar için yazıyorum!
Sefaletten beti benzi solsa da karnını helalinden kuru ekmekle doyuranlara.
Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanmış saymayanlara.
Bu ülkedeki son kuşlara.
***

O yüzden giderken masasına gidip, "kriz nedir biliyor musun?" dedim.
Şaşkınlıkla bakarken cevabı da ben verdim.
"Kriz her türlü şartta direnen onurlu insanların yaşama sanatıdır."

HAKEMLER İÇİN
Bazı hakemlerin sahada bıraktıkları delilleri cinayet romanlarında bile bulamayız!
"Biraz adalet almaz mısınız hakem bey?
Yoo sağolun aç değilim!
Yeterinden fazla hak yedim!"
Bazı hakemlere asla adalet teklif etmeyin almazlar. Onların uşaklıkta kusur etmemek için talimat alırlar.
Bizim mahalleye bir hakem taşındı, bütün mahallenin midesi bulandı!

MUTLULUK TAKVİMİ
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Kötü düşüncelerini kağıda yaz çöpe at.
Çay ve simit keyfi yap.
Vicdanınla hesaplaş.

Birlikte yaşanan
Son harika yaz
Biraz hüzün kaldı
Biraz Bodrum
Çeşme biraz

Erken biten yazların
Hüznü de erken gelir
Yaşanmadı böylesi
Bu aşkın hikayesi

Her dilde bilinir
Ah o haylaz fırtına
Yaprağı dalından
Kopardı rüzgar
Ardımızdan
Meleklerin bile
Ağladığı söylenir

Hakkı YALÇIN

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