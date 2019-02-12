Trabzonspor açık biçimde katledildi.
Katleden de geçen sezon Alanya'da Alanyaspor'un penaltısını vermeyip, Muslera'yı oyundan atmayan ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna yataklık eden Ümit Öztürk!
Maçın ilk yarısında kendisine küfreden Nagatomo'yu da oyunda tuttu, atılması gereken Diagne'yi de. İkinci yarıda Trabzon'un net penaltısını da vermedi.
Sahneye konan karanlık filmde gördük ki, insanlık öldü beyler!
Adaletin modası geçti!
Bu ülkede kötülük bertaraf edilmeyecek kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi!
Beslediği uşaklarıyla!
Gencecik çocuklara karşı, milyon dolarlık yabancılardan kurulu takımla bir olup cinayet işledin.
Sen mesleğine de düdüğüne de ihanet ettin!
Yediğin küfürü yalayıp yuttun!
Hakemlik mesleğinin asaletini onurunu hiçe saydın!
O kadar çok hak yedin ki eminim karnın doymuştur!
Ama onurlu gönüllerde ömrünün sonuna kadar sanıksın Ümit Öztürk!
Hiç kimse seni aklayamaz!
Hayır! Sen "VAR" denen sistemde ekrana bakıp yapılanları gördüğün halde vicdanını öldürüp cinayet işledin.
Hakemlik sana göre değil Ümit Öztürk!
Kime hizmet etmek istiyorsan sana kapılarını açan bulunur oraya git.
"Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar ama kimin umurunda!
Hala senin utancını sahiplenip, cinayetinin arkasında duranlar bilmelidir ki!
"Şampiyonluğun tarihi alın teriyle yazılır, senin gibi hakemlerle değil!"