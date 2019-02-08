Sivrisinek

Amerikan senatörleriyle teröristlerin buluşmaları eskiden daha bir gizli kapaklı yapılırdı.

Şimdi gövde gösterisi yapılırken, bütün dünyaya mesaj veriliyor!

"İtinayla terörist üretilir!" Amerikan filmlerinde göz boyamak için ülkeyi ayağa kaldıran sahnelerle imha edilen elebaşılar, gerçekte Trump'ın toplantısına davet ediliyor.

"Demokrat Parti'nin huzurlarında elebaşı İlham Ahmet."

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Amerika böyle sahneleri boşuna dışa vurmaz! Film içinde yeni bir film vardır.

Çünkü teröre destek vermeyen hiçbir Amerikan başkanının o koltukta yeri yoktur! Amerika'nın bulunduğu yeri zenginleştirmek istemesinin tek kaynağı budur çünkü!

Elebaşılar da onların aynalarıdır, kendilerini gösterir.

O yüzden Birçok Amerikan Başkanı ömrüne binlerce milyonlarca insan ölüsü sığdırmadan görevini yapmış sayılmamıştır.

Not: Clinton'u ayrı tutuyorum.

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Acımasız bir başkanlık tarihine sahip olan Obama'yı hatırlıyorum.

O kadar umutlandığım bir başkandan gördüğüm katliamlar, bir insan hakkındaki en büyük yanılgılarımdan biridir.

Obama; Ortadoğu'da en çok çocuk öldüren Amerikan Başkanı olarak tarihe geçmiştir.

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Ne yazık ki; herkes adını ömrünün sonuna kadar gururlu biçimde taşıyamıyor. Mesela Trump!

Trump temsil ettiği koltuğu kanla beslemezse hayatının biteceğini biliyor.

Ama kendisini bekleyen gerçekleri bilmiyor.

Parasının da canı cehenneme gökdelenlerinin de.

Onun etini kemirmeye başlayan böceklerin sergisi de yapılacak.

Günün birinde!

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Trump'ı yazarken başka boyuta geçiyorum. Onda, bir insanın yaradılışına ait güzelliklerden zerre kadar eser yok çünkü.

Hayatında bir kere olsun haklı bir cümle kurmuş değil.

Filistinli, Suriyeli çocukların kendisinden daha değerli olduklarını bildiği için, onların yaşamalarını istemiyor.

Adım gibi eminim!

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Bizim ülkemizde Trump'ı sevenler de var.

Terörden ve doların yükselmesinden medet umanlar.

Kriz anında paralarını yurtdışına kaçıranlar.

Leşler, son kullanma tarihi geçmeyen kalleşler.

Trump için kurduğum cümlelere onları da katıyorum.

Bir sivrisinek kadar aciz ve yılışık!

Her türlü kahpeliğe alışık olanları!

KAÇAK!

İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü.

Çökmenin asıl sebebi 3 katının kaçak olması.

Öyle çok yanlışa göz yumulursa ve hayatın öznesi para sayılırsa katlar da çöker, insanlar da ölür.

Yasalardır insanları da evleri de ayakta tutan.

Kaçak katlara göz yumulursa, insanlar genç yaşlarında kadersiz biçimde hayata gözlerini yumar.

Bunun da vebali büyüktür! unutmayalım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski şarkılarla mazi turu yap.

Satın alacağın her ürünü incele.

Çocuklara bere tak.

Ihlamur iç.

Ayrılanlar

Unutur derler

Biz unutamayız

Tenimiz yanarken

Kulaklarımız çınlarken

Ve ruhlarımız

Çağırırken birbirini

Hiçbir şey

Yokluğumuz kadar

Kanatamaz yüreklerimizi

Bizimki

Bir sevda masalıydı

Destansı bir yanı vardı

Sen orada ağlasan

Burada yağmur yağardı

Hakkı YALÇIN