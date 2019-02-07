Günlük (2)

SİLAHLIdizileri, sokaktaki kudurmuş kabadayıları görmekten bıktım. Parkta oynayan çocuklarım için çelik yelek örüyorum.

(Annenin günlüğü)

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Bir süpermarkete gittim bütün etiketleri ters çevirdim, elmalarla armutları birbirine karıştırdım.

Görevli geldi, "sizi şikayet edeceğim" dedi, kulağına eğildim.

"O fiyat etiketlerini senin de için ters çevirdim" dedim, "sadece kendim için değil." Anlamadı! Marketteki müşteriler de oralı olmadı.

Her koyunun kendi bacağından asıldığını unutmuşum!

(Duyarlı vatandaşın günlüğü)

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Ağzımda bakla ıslanmıyor, burnumu sokmadığım delik kalmadı. Kimse bana güvenmiyor ama magazin dedikodularında elçiye zeval olmaz!

(Dedikoducunun günlüğü)

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Babam para basıyor annem milyonluk eşarplarını sadece boynuna değil koluna bile asıyor. Doğaldır ki ben de kendi markamı yarattım.

(Görmemişin günlüğü)

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Geceleri uzaydan garip sinyaller alıyorum.

Bana inanmayan "şıracı"ya sorsun.

B( ozacının günlüğü)

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Akıl hastanesinde bugün yine doktorların verdiği hapları yuttum.

Benim gördüklerimi doktorların görmediğini biliyorum.

Sipariş ettiğim kitapların listesini görünce deli oluyorlar.

D( elinin günlüğü)

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Boynumun borcu için kredi başvurusu yaptım, ömürlük kredi verdiler.

Ben de mezarımın tapusunu verdim.

B( orçlunun günlüğü)

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Balık yasağını deldim, henüz karnında yumurtalarını taşıyan lüfer yavrularını tuttum.

Bir restorana okkalı biçimde kakaladım.

B( alıkçının günlüğü)

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Çocuğumun özel okul taksitini ödeyemedim. Geleceğe isyan ettim, geçmişe iltica ettim.

B( abanın günlüğü)

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Hayvanlar insanlardan iyiyse, ya ormanlarla şehirler yer değiştirmeli ya insanlarla hayvanlar!

(Hayvanseverin günlüğü)

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Selda Bağcan ile Aleyna Tilki'yi aynı sahnede gördüm ya, bir daha hiçbir kabus beni şaşırtmaz!

(Sanatseverin günlüğü)

Özel müşteri!



O kadar fiyat artışı o kadar sahte etiket ve onca sağlıksız ürüne karşılık marketler yine tıka basa.

Kokmuş ithal soğanı müşterilere kakalayan Ataköy'deki süper markette kavga çıkarmıştım da yaşlı bir amcanın dışında kimse oralı olmamıştı.

"Herhalde" dedim, "bu markette etiketlerin üzerinde dizi yıldızlarının resimleri ya da imzaları var, ya da bu marketteki müşteriler Pollyanna!" Belki de bunrdaki hanımlar beyler parayı o kadar kolay kazanıyorlar ki, bu marketler onlar için etiketleniyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların elini asla bırakma.

Gün bitiminde masanı topla.

İlaçları çocukların uzağında tut.



Seni herkesin

Sevdiği gibi sevseydim

Aşkı öğrenemezdin

Bir gün yaşlandığında

Deli bir masalı

Anlatacaksın yüreğine

O yüzden hayatında

Hep var olacağım

Çünkü ben seni

İçtiğim su gibi

Ben seni bir bebeğin

Kokusu gibi sevdim

Bundan daha güzel

Nasıl atılırdı bir imza

Hakkı YALÇIN